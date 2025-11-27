USA wollen Inhaber von Green Cards prüfen

Programme für Afghanen

Der Rückzug des US-Militärs aus Afghanistan 2021 löste eine Fluchtbewegung aus dem Kriegsland aus. Allein in die USA gingen nach dem Machtwechsel Zehntausende. Darunter war wohl auch der mutmaßliche Täter. Der ehemalige Präsident Joe Biden hatte das Aufnahmeprogramm „Operation Allies Welcome“ ins Leben gerufen. Ziel war es, Afghaninnen und Afghanen zu helfen, die mit US-Truppen während des Einsatzes in dem Land zusammengearbeitet hatten und nun von Vergeltungsmaßnahmen der Taliban bedroht waren.