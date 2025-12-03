Revolt in the convent
Goldenstein nuns now ask Pope for help
No end to the Goldenstein dispute, now it's the Vatican's turn! Both the three defiant sisters and their spiritual authorities are hoping for help from Rome. Even the excommunication of the three nuns is on the table. Will Pope Leo XVI even put his foot down?
"We are not afraid and have complete faith in Pope Leo. He will do the right thing." Sister Bernadette remains combative. For her and her fellow sisters Regina and Rita, one thing remains clear: "Giving up is not an option." On the contrary! The three elderly nuns from Goldenstein are now going on the offensive themselves.
