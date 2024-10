Ukraine erwartet Großangriff bei Saporischschja

Die russischen Truppen bereiten sich nach Dafürhalten Kiews zu einem baldigen Angriff in Richtung der Großstadt Saporischschja vor. Mit diesem Vorstoß sollten unter anderem die Versorgungslinien in die östlichen Verteidigungsabschnitte rund um den Donbas gekappt werden, erklärte am Samstag der für die Region zuständige Militärvertreter Wladislaw Woloschin.