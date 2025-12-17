Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören

In einem Podcast wollen wir Sie Tag für Tag mit einer kurzen Episode zum beliebten Fest hinführen und geben Einblicke ins Buch – in einem Adventkalender zum Hören. „Kärntner Krone“-Chefredakteur Hannes Mößlacher und Redakteurin Christina Natascha Kogler, die für die sonntäglichen Volkskultur-Berichte verantwortlich zeichnet, wissen dabei unter anderem vom berühmtesten Lied der Welt zu berichten, das von einem Salzburger Ort aus in beinahe alle Länder der Erde kam.