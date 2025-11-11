Buch von Bräuchen, Lichterfesten und Raunächten

Die stillste Zeit im Jahr, die heute oft gar nicht so still ist, zieht sich viel länger als nur durch den Advent. Das ist eine der vielen Erkenntnisse, die der renommierte Volkskultur-Forscher Heimo Schinnerl in 40 Jahren Arbeit zusammengetragen hat; vielmehr zieht sich der Reigen der Feste und Bräuche vom Martinstag, also dem 11. November, bis Mariä Lichtmess im Feber.