„Zauber der Weihnacht“

Buch von Bräuchen, Lichterfesten und Raunächten

Kärnten
11.11.2025 20:02

Neues über Althergebrachtes: Die „Kärntner Krone“ und der Verlag Johannes Heyn präsentierten ein neues Weihnachtsbuch voller Überraschungen...

Die stillste Zeit im Jahr, die heute oft gar nicht so still ist, zieht sich viel länger als nur durch den Advent. Das ist eine der vielen Erkenntnisse, die der renommierte Volkskultur-Forscher Heimo Schinnerl in 40 Jahren Arbeit zusammengetragen hat; vielmehr zieht sich der Reigen der Feste und Bräuche vom Martinstag, also dem 11. November, bis Mariä Lichtmess im Feber.

Und weil zu „St. Martin“ eigentlich eine sechs Wochen währende Fastenzeit bis Weihnachten beginnt, haben die „Kärntner Krone“, der Verlag Johannes Heyn, Autor Dr. Heimo Schinnerl sowie Buch- und „Krone“-Redakteurin Christina Natascha Kogler auch am Vorabend, also am 10. November, zur Präsentation des Buches ins „Fürstlich im Museum“ im Landesmuseum in Klagenfurt geladen.

Zu hören gab’s Auszüge aus dem Buch, das schon bald auf vielen Nachtkästchen zu finden sein wird; mit allerlei Bekanntem zum Nachlesen, neu Erkanntem zum Erfahren und allerlei Überraschendem zum Staunen. Denn: „Weihnachten scheint an niemandem unbemerkt vorüber zu gehen“, wie „Kärntner Krone“-Chefredakteur Hannes Mößlacher bei der Präsentation den ersten Satz aus dem Buch zitierte.

Bei Kletzenbrot und Wüsten-Küssen
Der Abend im Museum bot natürlich auch weihnachtliche Geschmäcker; mit traditionellen Mini-Selchern vom Fleischer Plautz, handgemachten Kas- und Kletzennudeln sowie picksüßen „Wüsten-Küssen“ der Norischen Nudelwerkstatt und dem wahrscheinlich weltbesten Kletzenbrot der Goldhauben-Trachtenfrauen aus Treffen.

Mit dabei unter anderen: die LH-Stv. Gaby Schaunig und Martin Gruber, Abgeordneter Josef Ofner, die Stadtrichter zu Clagenfurth, StA-Sprecher Markus Kitz, Polizeichef Markus Plazer, Kripo-Boss Gottlieb Türk

Kärnten

