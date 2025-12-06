Alte Häuser, schöne Bräuche, junge Leute im Museum

In der Rauchstub‘n wird geheizt, Kerzen führen von Haus zu Haus, Musik erklingt, Weihnachtliches wird erzählt und gespielt, Krampusmasken werden live geschnitzt und ausgestellt, Kunsthandwerk ist zu bestaunen, Mini-Workshops locken, Brillenschafe sind in adventlicher Ruhe... Familienadvent im Museum!
Warme Schuhe, Haube, Schal... und Neugierde sind ins Freilichtmuseum nach Maria Saal mitzubringen. Alles andere ist vorhanden. Gleich nach dem Mesner, wo Gasronomie stärkt, lockt das Urchhaus die Besucher zum Eintreten – mit einer Mini-Krippenausstellung von Ilse Tschinder, dem Krämerladen und der Erzählung „Weihnachten wie früher“. Im Lemischstadl erfreut ein buntes Programm die Kinder: Im Obergeschoß wird weihnachtlich gebastelt, im Erdgeschoß arbeitet der Knappenberger Zinngießer Leikam. In der Schmiede erlaubt eine Krampusmaskenausstellung, die gruseligen Fratzen aus der Nähe zu betrachten.
Spielen und spinnen
Beim Hanebauer spielt die Stubenmusik auf und Wolle wird gesponnen. Gegenüber im Bodnerhaus, im ältesten Blockhaus Österreichs, das bereits 1470 erbaut wurde, hat das Kärnten Museum-Vermittlungsteam rund um Roland Bäck eine weihnachtliche Stube eingerichtet. Dort gibt es Kaffee und Kekse und Maskenschnitzer Michael Vallant lässt sich über die Schulter blicken.
Flachs brecheln, Maroni essen, Schafe beobachten
In der Badstube wird Flachs gebrechelt. Im Salzerhaus sorgt das Ensemble Elithe für ein szenisches Programm, in Mini-Workshops kann Kunsthandwerk ausprobiert werden, Holzschnitzereien von Lerchster lassen die Besucher staunen. Auf dem Weg zur Harpfe kommt man an heißen Maroni vorbei, in der Harpfe genießen die Kärntner Brillenschafe ihre adventliche Ruhe – unwissend, wie wichtig sie in jeder Krippendarstellung sind, und wie nahe das Weihnachtsfest ist. Auch in der Harpfe wird ausgeschenkt, vom „Maria Saaler G‘Leit“, den EHC Grizzlies Klagenfurt und vom Verein Lärchkogel. Die HBLA Pitzelstätten sorgt für eine kleine Steh-Gastro. In der Kapelle sind Krippen zu sehen.
Im Lavanttaler Haus sind die Kreativen zu besuchen: Die Kärntner Kreativhandwerker lassen sich beim Tun zusahen und haben eine Verkaufsausstellung aufgebaut. Entzückend ist die Puppenausstellung „Heiligabend im Winterwald“.
Das junge Buch „Zauber der Weihnacht“ von Volkskundler Heimo Schinnerl ist beim Familienadvent im Freilichtmuseum, mit dem der Forscher sehr verbunden ist, erhältlich.
Nikolaus und Krampus haben sich angekündigt
Dort und da erklingt Musik, natürlich live. Am Samstag, 6. Dezember, wird um 17 Uhr gar der heilige Nikolaus in seiner Pferdekutsche erwartet. Für Samstag und Sonntag, 7. 12., haben sich die Krampusse vom Teufelskreis Virunum angekündigt (17.30 Uhr).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.