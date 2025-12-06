Alte Häuser, schöne Bräuche, junge Leute im Museum

Flachs brecheln, Maroni essen, Schafe beobachten

In der Badstube wird Flachs gebrechelt. Im Salzerhaus sorgt das Ensemble Elithe für ein szenisches Programm, in Mini-Workshops kann Kunsthandwerk ausprobiert werden, Holzschnitzereien von Lerchster lassen die Besucher staunen. Auf dem Weg zur Harpfe kommt man an heißen Maroni vorbei, in der Harpfe genießen die Kärntner Brillenschafe ihre adventliche Ruhe – unwissend, wie wichtig sie in jeder Krippendarstellung sind, und wie nahe das Weihnachtsfest ist. Auch in der Harpfe wird ausgeschenkt, vom „Maria Saaler G‘Leit“, den EHC Grizzlies Klagenfurt und vom Verein Lärchkogel. Die HBLA Pitzelstätten sorgt für eine kleine Steh-Gastro. In der Kapelle sind Krippen zu sehen.