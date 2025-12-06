Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für Familien

Alte Häuser, schöne Bräuche, junge Leute im Museum

Kärnten
06.12.2025 08:01
Krampusmasken werden in der Schmiede auf dem Areal des Freilichtmuseums in Maria Saal ...
Krampusmasken werden in der Schmiede auf dem Areal des Freilichtmuseums in Maria Saal präsentiert.(Bild: Kärnten Museum Roland Bäck)

In der Rauchstub‘n wird geheizt, Kerzen führen von Haus zu Haus, Musik erklingt, Weihnachtliches wird erzählt und gespielt, Krampusmasken werden live geschnitzt und ausgestellt, Kunsthandwerk ist zu bestaunen, Mini-Workshops locken, Brillenschafe sind in adventlicher Ruhe...  Familienadvent im Museum!

0 Kommentare

Warme Schuhe, Haube, Schal... und Neugierde sind ins Freilichtmuseum nach Maria Saal mitzubringen. Alles andere ist vorhanden. Gleich nach dem Mesner, wo Gasronomie stärkt, lockt das Urchhaus die Besucher zum Eintreten – mit einer Mini-Krippenausstellung von Ilse Tschinder, dem Krämerladen und der Erzählung „Weihnachten wie früher“. Im Lemischstadl erfreut ein buntes Programm die Kinder: Im Obergeschoß wird weihnachtlich gebastelt, im Erdgeschoß arbeitet der Knappenberger Zinngießer Leikam. In der Schmiede erlaubt eine Krampusmaskenausstellung, die gruseligen Fratzen aus der Nähe zu betrachten.

Spielen und spinnen 
Beim Hanebauer spielt die Stubenmusik auf und Wolle wird gesponnen. Gegenüber im Bodnerhaus, im ältesten Blockhaus Österreichs, das bereits 1470 erbaut wurde, hat das Kärnten Museum-Vermittlungsteam rund um Roland Bäck eine weihnachtliche Stube eingerichtet. Dort gibt es Kaffee und Kekse und Maskenschnitzer Michael Vallant lässt sich über die Schulter blicken.

Flachs brecheln, Maroni essen, Schafe beobachten
In der Badstube wird Flachs gebrechelt. Im Salzerhaus sorgt das Ensemble Elithe für ein szenisches Programm, in Mini-Workshops kann Kunsthandwerk ausprobiert werden, Holzschnitzereien von Lerchster lassen die Besucher staunen.  Auf dem Weg zur Harpfe kommt man an heißen Maroni vorbei, in der Harpfe genießen die Kärntner Brillenschafe ihre adventliche Ruhe – unwissend, wie wichtig sie in jeder Krippendarstellung sind, und wie nahe das Weihnachtsfest ist. Auch in der Harpfe wird ausgeschenkt, vom „Maria Saaler G‘Leit“, den EHC Grizzlies Klagenfurt und vom Verein Lärchkogel. Die HBLA Pitzelstätten sorgt für eine kleine Steh-Gastro. In der Kapelle sind Krippen zu sehen.

Im Lavanttaler Haus sind die Kreativen zu besuchen: Die Kärntner Kreativhandwerker lassen sich beim Tun zusahen und haben eine Verkaufsausstellung aufgebaut. Entzückend ist die Puppenausstellung „Heiligabend im Winterwald“.

Das junge Buch „Zauber der Weihnacht“ von Volkskundler Heimo Schinnerl ist beim Familienadvent im Freilichtmuseum, mit dem der Forscher sehr verbunden ist, erhältlich.

Lesen Sie auch:
Heimo Schinnerl, Hannes Mößlacher und Heyn-Verleger Achim Zechner bei der Lektüre des ...
„Zauber der Weihnacht“
Buch von Bräuchen, Lichterfesten und Raunächten
11.11.2025

Nikolaus und Krampus haben sich angekündigt
Dort und da erklingt Musik, natürlich live. Am Samstag, 6. Dezember, wird um 17 Uhr gar der heilige Nikolaus in seiner Pferdekutsche erwartet. Für Samstag und Sonntag, 7. 12., haben sich die Krampusse vom Teufelskreis Virunum angekündigt (17.30 Uhr).

Porträt von Christina Natascha Kogler
Christina Natascha Kogler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Derzeit in Testphase
China: Hier regelt „RoboCop“ Verkehr auf Kreuzung
Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
128.921 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Oberösterreich
„Eigentlich ist dieses Wirtshaus eine Goldgrube“
125.524 mal gelesen
Das Gründerzeithaus soll auch künftig eine Bühne für Wirtshauskultur sein.
Kärnten
Schwarzbau in Velden: Behörde bereitet Abriss vor
123.662 mal gelesen
Der Bau der Apartmentanlage ist rechtswidrig erfolgt – er soll abgerissen werden.
Mehr Kärnten
Bei der Kurzbahn-EM
Förderungen halbiert! Trotzdem holte Gigler Bronze
Für Familien
Alte Häuser, schöne Bräuche, junge Leute im Museum
Hoher Schaden
Dach eines Wohnhauses in Möllbrücke in Brand
Flugretter im Einsatz
Samt Schneepflug abgestürzt: 45-Jähriger verletzt
Krone Plus Logo
Mäßiger Saisonstart
Eishockey-Klub denkt in der Division I an Rückzug
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf