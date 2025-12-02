Schafft Tschofenig heuer die Titelverteidigung?

Am Montag, 22. Dezember, steigt im Casineum Velden die 61. Nacht des Sports. Dabei werden Kärntens Sportler des Jahres gekürt. Gewählt wurden diese vom Sportpresseklub Kärnten – wie jedes Jahr gibt‘s im Vorfeld bereits eine Liste mit den Nominierten. Während bei den Herren Skisprung-Ass Daniel Tschofenig, der schon 2024 gewann, der heißeste Kandidat auf den Thron ist, wird es bei den Damen wohl ein ganz enges Rennen.
Gesamtweltcup- und Vierschanzen-Tourneesieger sowie Teamsilber bei der WM! Skisprung-Ass Daniel Tschofenig hat bei der Nacht des Sports, die der Sportpresseklub zum bereits 61. Mal veranstaltet, am 22. Dezember im Casineum Velden gute Karten, nach 2024 erneut zu Kärntens Sportler des Jahres gewählt zu werden.
Damen: Sandra Baumgartner (Billard), Nadine Fest (Ski Alpin), Anna Gasser (Snowboard), Magdalena Lobnig (Rudern), Katharina Naschenweng (Fußball), Jasmin Ouschan (Billard), Sabine Payer (Snowboard), Lisa Perterer (Triathlon), Mirjam Ressmann (Bogenschießen), Katharina Truppe (Ski Alpin).
Herren: Heimo Fugger (Rad), Heiko Gigler (Schwimmen), Marco Kasper (Eishockey), Maximilian Ortner (Skispringen), Albin Ouschan (Billard), Lukas Pullnig (Leichtathletik), Luca Rauchenwald (Wasserski), Marco Schwarz (Ski Alpin), Daniel Tschofenig (Skispringen), Erik Zimmermann (Kickboxen).
Seit Dienstag stehen die Nominierten fest. Mit Billard-Ass Albin Ouschan hat „Tschofe“ einen Weltmeister als Konkurrenten, mit Wasserskifahrer Luca Rauchenwald kommt auch ein EM-Goldener hinzu.
Richtig eng wird es bei den Damen! Jasmin Ouschan krönte sich zur Billard-Welt- und Europameisterin, Magdalena Lobnig ruderte zu EM-Gold und WM-Silber. Ski-Ass Katharina Truppe holte mit Stephanie Venier bei der WM in Saalbach Bronze im Teambewerb und feierte beim Slalom im schwedischen Åre ihren allerersten Weltcup-Sieg. Für jede Menge Spannung ist also ganz sicher gesorgt!
