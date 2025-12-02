Schafft Tschofenig heuer die Titelverteidigung?

Am Montag, 22. Dezember, steigt im Casineum Velden die 61. Nacht des Sports. Dabei werden Kärntens Sportler des Jahres gekürt. Gewählt wurden diese vom Sportpresseklub Kärnten – wie jedes Jahr gibt‘s im Vorfeld bereits eine Liste mit den Nominierten. Während bei den Herren Skisprung-Ass Daniel Tschofenig, der schon 2024 gewann, der heißeste Kandidat auf den Thron ist, wird es bei den Damen wohl ein ganz enges Rennen.