Vadlau und Tschofenig sind Sportler des Jahres

Am Donnerstag hatte sie sich in Wien die Augen lasern – im letzten Moment entschied sie sich erst, trotz Nachwehen der OP zur Gala zu kommen. „Es ist so ungewohnt wieder so gut zu sehen“, lacht Magdalena, die am rechten Auge 3,5 Dioptrien hatte – und auch im Ruderboot immer ohne Brille oder Linsen gesessen war. „Nach dem Umstieg aufs Küstenrudern war das ein größeres Problem – da musst du die Bojen in der Ferne sehen. Das wird jetzt leichter.“