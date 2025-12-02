Gespräche bei Pflegegipfel liefen noch ins Leere

Die Proteste zeigten aber Wirkung: Edtstadler und Svazek verzögern die Gehaltskürzung immerhin bis Juli. Sabine Gabath, Zentralbetriebsrätin der SALK, nach dem Gespräch: „Die Stimmung war sachlich. Wir haben betont, dass es uns um die Patientenversorgung geht.“ Es bleibt bei der Aufkündigung der Betriebsvereinbarung für lange Dienste und bei einer Klage wegen Vordienstzeiten-Anrechnung gegen das Land – im Jänner wird vor Gericht verhandelt.