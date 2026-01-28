Unterhaus-Knipser dockt bei Austria Salzburg an

Mit starken Zahlen machte Nico Lukasser-Weitlaner bei Bramberg in der Salzburger Liga auf sich aufmerksam: 19 Tore in 15 Spielen – das blieb natürlich auch vor Zweitligist Austria Salzburg nicht verborgen. Die Violetten streckten schon länger die Fühler nach dem 19-Jährigen aus – nun ist der Wechsel endlich in trockenen Tüchern. Seit Anfang des Monats trainiert der Stürmer bereits bei den Maxglanern mit.