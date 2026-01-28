Unterhaus-Knipser dockt bei Austria Salzburg an

Es hat sich in den vergangenen Monaten abgezeichnet, nun ist es fix. Nico Lukasser-Weitlaner wechselt aus der Salzburger Liga zu Austria Salzburg in Liga zwei. Der 19-Jährige trainiert bereits seit Anfang Jänner bei den Violetten mit.
Mit starken Zahlen machte Nico Lukasser-Weitlaner bei Bramberg in der Salzburger Liga auf sich aufmerksam: 19 Tore in 15 Spielen – das blieb natürlich auch vor Zweitligist Austria Salzburg nicht verborgen. Die Violetten streckten schon länger die Fühler nach dem 19-Jährigen aus – nun ist der Wechsel endlich in trockenen Tüchern. Seit Anfang des Monats trainiert der Stürmer bereits bei den Maxglanern mit.
„Wir haben, speziell im Salzburger Raum, natürlich auch die unteren Ligen stets im Blick und freuen uns, wenn wir aufstrebenden Spielern eine Plattform geben können. Mit Nico sind wir in der Offensive noch variabler. Schön, dass er sich für die Austria entschieden hat“, strahlt Austrias Sportdirektor Roland Kirchler.
