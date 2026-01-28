Zu wenig kindgerechtes Essen in den Volksschulen

Kritik an Getränken

Kritisch sehen die Studienautoren, dass in jeder dritten Schule neben Leitungswasser noch ein Krug mit Verdünnsaft oder Sirup angeboten wird. Dahinter verbirgt sich versteckter Zucker, den Studienleiter Manuel Schätzer, besonders bedenklich findet: „Ein Glas Sirup-Getränk enthält beinahe so viele Zuckerwürfel wie eine klassische Limonade.“



Zwar ist die Rückmeldung der Schüler für die Speiseplanerstellung ein wichtiger Faktor. Aber genau daran hapert es in der Praxis: 37 Prozent der befragten Schulleiter wissen nicht, ob ihre Schule über eine Zertifizierung für kindgerechtes Essen verfügt. Nur 63 Prozent konnten diese Frage überhaupt beantworten.