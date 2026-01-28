Vorteilswelt
Auch Ausrüstung

Dieser Wintersportklub bietet den Athleten alles

Salzburg
28.01.2026 19:00
Die Skitouren Roas lockt zahlreiche Top-Athleten in den Pongau.
Die Skitouren Roas lockt zahlreiche Top-Athleten in den Pongau.(Bild: zVg)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Der Skibergsteigerclub Altenmarkt hat sich zum Ziel gesetzt, Jugendliche bestmöglich zu unterstützen. Dafür nehmen die Organisatoren einiges in Kauf, bieten den Athleten alles. Der Teamleader übt auch Kritik am ÖSV.

0 Kommentare

„Wir haben alle falsch trainiert. Bis alles wehgetan hat“, erklärt Franz Pfeiler. Diese Fehler sollen die zukünftigen Generationen vermeiden. Deswegen hat der Mentaltrainer den Skibergsteigerclub Altenmarkt gegründet. Darin sollen ambitionierte Jugendliche mit einem perfekten Umfeld top vorbereitet an den Profisport herangeführt werden. Dass Skibergsteigen heuer erstmals olympisch ist, spielte dabei freilich eine große Rolle.

Material wird gestellt
Wie man laut Pfeiler richtig trainiert? „Die Kinder bei uns haben alle eine App. Da stehen die Einheiten und Ruhetage drin“, erklärt der Pongauer. Das wirkliche Highlight ist aber, dass sich die Eltern um nichts kümmern müssen, keinen finanziellen Aufwand haben. Denn der Verein stellt den meistens fünf bis acht Athleten das komplette Material zur Verfügung. „Das kostet eine Mörderkohle. Zwischen 7000 und 9000 Euro pro Sportler muss man rechnen. Wir bieten den Kindern alles, die besten Schuhe, die besten Skier und so weiter“, tut sich Pfeiler mit seinem insgesamt 16-köpfigen Team ordentlich was an. Wie sich das alles finanziert? Auf Mitgliedsbeiträge verzichtet der Klub bewusst. Die meiste Unterstützung kommt vom Initiator selbst durch seine zwei Firmen, ansonsten setzt er auf die Hilfe von Sportartikelhersteller.

Neben den klassischen Trainingseinheiten legt er auch einen großen Wert auf Mentaltraining, wofür er auch Experten engagiert hat. „Für den ÖSV ist Mentaltraining noch immer ein Tabu-Thema“, kritisiert der Trainingsleiter. „Da bekommt man einen Trainingsplan, sonst kümmert sich keiner um dich. So geht man mit Jugendlichen nicht um!“ Zwei seiner Athleten haben sich mittlerweile so gut entwickelt, dass sie in einem ÖSV-Kader stehen: Kevin Hinterberger und Emely Breitfuß.

Heim-Event wartet
Indes steckt der Skibergsteigerclub derzeit mitten in den Vorbereitungen für die Altenmarkter Skitouren Roas. Ein Vertical-Rennen, das am Samstag (13.30 Uhr) startet und in dieser Kategorie österreichweit am meisten Preisgeld bietet (1000 Euro für den Sieger). 2025 waren rund 180 Starter dabei. „Heuer sind wir vielleicht drüber, wir haben eine tolle Resonanz“, freut sich Pfeiler auf ein tolles Event.

Salzburg

