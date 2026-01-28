Dieser Wintersportklub bietet den Athleten alles

Material wird gestellt

Wie man laut Pfeiler richtig trainiert? „Die Kinder bei uns haben alle eine App. Da stehen die Einheiten und Ruhetage drin“, erklärt der Pongauer. Das wirkliche Highlight ist aber, dass sich die Eltern um nichts kümmern müssen, keinen finanziellen Aufwand haben. Denn der Verein stellt den meistens fünf bis acht Athleten das komplette Material zur Verfügung. „Das kostet eine Mörderkohle. Zwischen 7000 und 9000 Euro pro Sportler muss man rechnen. Wir bieten den Kindern alles, die besten Schuhe, die besten Skier und so weiter“, tut sich Pfeiler mit seinem insgesamt 16-köpfigen Team ordentlich was an. Wie sich das alles finanziert? Auf Mitgliedsbeiträge verzichtet der Klub bewusst. Die meiste Unterstützung kommt vom Initiator selbst durch seine zwei Firmen, ansonsten setzt er auf die Hilfe von Sportartikelhersteller.