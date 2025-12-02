Trinkgelage endet in blutigem Messerangriff

Wie die Wiener Polizei berichtet, sollen die Männer in der Wohnung des 40-Jährigen reichlich Alkohol konsumiert haben, als es – aus noch ungeklärter Ursache – zu einem heftigen Streit kam. Als der jüngere Mann schließlich gehen wollte, soll der Wohnungsbesitzer völlig ausgerastet sein: Er bedrohte seinen Gast laut Polizei mit dem Umbringen und ging mit einem Küchenmesser auf ihn los!