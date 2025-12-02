Vorteilswelt
Einsatz in der Nacht

Trinkgelage endet in blutigem Messerangriff

Wien
02.12.2025 13:45
Die Polizei konnte den Verdächtigen in dessen Wohnung festnehmen (Symbolbild).
Ein durchzechter Abend zweier Bekannter in Wien-Simmering ist am Montag völlig eskaliert: Ein 35-Jähriger wurde in der Wohnung eines 40-Jährigen plötzlich zum Opfer eines Messerangriffs.

Wie die Wiener Polizei berichtet, sollen die Männer in der Wohnung des 40-Jährigen reichlich Alkohol konsumiert haben, als es – aus noch ungeklärter Ursache – zu einem heftigen Streit kam. Als der jüngere Mann schließlich gehen wollte, soll der Wohnungsbesitzer völlig ausgerastet sein: Er bedrohte seinen Gast laut Polizei mit dem Umbringen und ging mit einem Küchenmesser auf ihn los!

Schnittverletzung an der Hand
Der 35-Jährige erlitt Schnittverletzungen an der Hand, konnte sich jedoch verletzt aus der Wohnung auf die Straße retten und die Einsatzkräfte alarmieren.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering stürmten kurz darauf die Wohnung und nahmen den mutmaßlichen Angreifer fest. Das Messer wurde sichergestellt. Das Opfer wurde von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und ins Spital gebracht. Der 40-Jährige sitzt nun in polizeilichem Gewahrsam und wurde wegen schwerer Nötigung und schwerer Körperverletzung angezeigt.

