Trinkgelage endet in blutigem Messerangriff

Ein durchzechter Abend zweier Bekannter in Wien-Simmering ist am Montag völlig eskaliert: Ein 35-Jähriger wurde in der Wohnung eines 40-Jährigen plötzlich zum Opfer eines Messerangriffs.
Wie die Wiener Polizei berichtet, sollen die Männer in der Wohnung des 40-Jährigen reichlich Alkohol konsumiert haben, als es – aus noch ungeklärter Ursache – zu einem heftigen Streit kam. Als der jüngere Mann schließlich gehen wollte, soll der Wohnungsbesitzer völlig ausgerastet sein: Er bedrohte seinen Gast laut Polizei mit dem Umbringen und ging mit einem Küchenmesser auf ihn los!
Schnittverletzung an der Hand
Der 35-Jährige erlitt Schnittverletzungen an der Hand, konnte sich jedoch verletzt aus der Wohnung auf die Straße retten und die Einsatzkräfte alarmieren.
Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering stürmten kurz darauf die Wohnung und nahmen den mutmaßlichen Angreifer fest. Das Messer wurde sichergestellt. Das Opfer wurde von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und ins Spital gebracht. Der 40-Jährige sitzt nun in polizeilichem Gewahrsam und wurde wegen schwerer Nötigung und schwerer Körperverletzung angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.