„Man hat das Reißen des Kreuzbands gehört“

Volleyballerin Anastasija Simic ist nach ihrer im TV live zu sehenden Horror-Verletzung auf dem Weg zurück. Neben der anstrengenden Physiotherapie steht vor allem Lernen für das Jus-Studium auf dem Programm. Doch die 22-Jährige wird oft von Besuchen abgelenkt.
Ein lauter Schmerzensschrei von Volleyballerin Anastasija Simic durchschnitt die Luft in der Sportarena Wien. Zu hören – dank TV-Live-Spiel – in ganz Österreich. Als die Außenangreiferin von Sokol/Post beim 3:1-Heimsieg gegen Linz nach einem Angriff von der Position vier mit dem linken Fuß auf dem Boden landete, gab das Knie nach. „Ich habe sofort gewusst, dass was kaputt ist. Man hat das Reißen des Kreuzbands sogar gehört“, erinnert sie sich an den 4. Februar. Neben besagtem Band rissen auch beide Menisken.
Ihr Freund Boris Nikolic, selbst Stammspieler im Herren-Team von Sokol, stand daneben, war erst starr vor Schreck, lief dann aber aufs Feld und trug seine „Ana“ hinaus. Danach ging’s ins Krankenhaus zur Erstuntersuchung – und dann mit einer Schiene gleich wieder in die Halle: „Ich wollte mit den Mädels den Sieg feiern.“
Banale Übungen sehr anstrengend
Mittlerweile wurde Anastasija operiert und hat unter der Anleitung von Physiotherapeut und Ex-Volleyballer Felix Rinner mit der Therapie begonnen. „Ich habe eine Schiene und die ist momentan auf 60 Grad eingestellt. Ich muss Übungen machen, zum Beispiel an der Bettkante sitzen und das Knie heben. Klingt total banal, aber es ist wirklich sehr anstrengend.“
Geht es nach den Ärzten, wird sie frühestens in neun bis zehn Monaten wieder wettkampfmäßig Volleyball spielen können. Die Zeit bis dahin „will ich nutzen, um für mein Jus-Studium zu lernen. Aber ich bekomme ständig Besuch“, lächelt sie. Schön. Und sicherlich auch gut für einen raschen Heilungsprozess.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.