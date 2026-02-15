„Man hat das Reißen des Kreuzbands gehört“

Ein lauter Schmerzensschrei von Volleyballerin Anastasija Simic durchschnitt die Luft in der Sportarena Wien. Zu hören – dank TV-Live-Spiel – in ganz Österreich. Als die Außenangreiferin von Sokol/Post beim 3:1-Heimsieg gegen Linz nach einem Angriff von der Position vier mit dem linken Fuß auf dem Boden landete, gab das Knie nach. „Ich habe sofort gewusst, dass was kaputt ist. Man hat das Reißen des Kreuzbands sogar gehört“, erinnert sie sich an den 4. Februar. Neben besagtem Band rissen auch beide Menisken.