Alles zu Olympia 2026 auf einen Blick
Volleyballerin Simic

„Man hat das Reißen des Kreuzbands gehört“

Sport
15.02.2026 17:27
Anastasija Simic wurde von ihrem Freund Boris Nikolic vom Feld getragen.
Anastasija Simic wurde von ihrem Freund Boris Nikolic vom Feld getragen.(Bild: Florian Weikert)
Porträt von Felix Cerny
Von Felix Cerny

Volleyballerin Anastasija Simic ist nach ihrer im TV live zu sehenden Horror-Verletzung auf dem Weg zurück. Neben der anstrengenden Physiotherapie steht vor allem Lernen für das Jus-Studium auf dem Programm. Doch die 22-Jährige wird oft von Besuchen abgelenkt.

0 Kommentare

Ein lauter Schmerzensschrei von Volleyballerin Anastasija Simic durchschnitt die Luft in der Sportarena Wien. Zu hören – dank TV-Live-Spiel – in ganz Österreich. Als die Außenangreiferin von Sokol/Post beim 3:1-Heimsieg gegen Linz nach einem Angriff von der Position vier mit dem linken Fuß auf dem Boden landete, gab das Knie nach. „Ich habe sofort gewusst, dass was kaputt ist. Man hat das Reißen des Kreuzbands sogar gehört“, erinnert sie sich an den 4. Februar. Neben besagtem Band rissen auch beide Menisken.

Erst in zehn Monaten wird Ana wieder angreifen können.
Erst in zehn Monaten wird Ana wieder angreifen können.(Bild: GEPA)

Ihr Freund Boris Nikolic, selbst Stammspieler im Herren-Team von Sokol, stand daneben, war erst starr vor Schreck, lief dann aber aufs Feld und trug seine „Ana“ hinaus. Danach ging’s ins Krankenhaus zur Erstuntersuchung – und dann mit einer Schiene gleich wieder in die Halle: „Ich wollte mit den Mädels den Sieg feiern.“

Banale Übungen sehr anstrengend
Mittlerweile wurde Anastasija operiert und hat unter der Anleitung von Physiotherapeut und Ex-Volleyballer Felix Rinner mit der Therapie begonnen. „Ich habe eine Schiene und die ist momentan auf 60 Grad eingestellt. Ich muss Übungen machen, zum Beispiel an der Bettkante sitzen und das Knie heben. Klingt total banal, aber es ist wirklich sehr anstrengend.“

Training auf der Couch statt in der Halle.
Training auf der Couch statt in der Halle.(Bild: privat)

Geht es nach den Ärzten, wird sie frühestens in neun bis zehn Monaten wieder wettkampfmäßig Volleyball spielen können. Die Zeit bis dahin „will ich nutzen, um für mein Jus-Studium zu lernen. Aber ich bekomme ständig Besuch“, lächelt sie. Schön. Und sicherlich auch gut für einen raschen Heilungsprozess.

Sport
15.02.2026 17:27
