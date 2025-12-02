Warnstreiks gestartet: „Wir sind kampfbereit!“

Zähere Verhandlungen denn je

Anton Lamprecht-Bauer vom Odilieninstitut spricht beim Warnstreik in Thal sogar vom „schlechtesten Angebot aller Branchen“. „So schwer wie heuer waren die Verhandlungen so gut wie nie“, resümiert er. Dass die Betriebe derzeit vielfach Förderkürzungen durch die öffentliche Hand hinnehmen müssen, lassen die Gewerkschafter nicht gelten, sagt Verena Feiel von der Wohnplattform und ebenfalls Verhandlerin: „Es ist keine Frage des Geldes, sondern der Umverteilung.“ Gut zehn Prozent der Steirer würden soziale Dienste wie Kinderbetreuung und Pflege nutzen.