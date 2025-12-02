Schneemangel! FIS tüftelt an Beaver-Notprogramm

Laut aktuellen Wettervorhersagen wird es am heutigen Dienstag, an dem das erste Training geplant ist, nur leicht schneien, am Mittwoch dann stärker. Nach derzeitigem Stand dürften die äußeren Bedingungen für ein Rennen am Donnerstag am besten sein, für Freitag ist wieder eine Schlechtwetterfront angekündigt. „Daher könnte der Donnerstag eine Option für die Abfahrt sein“, sagte Waldner im Ö3-Interview. Die Entscheidung werde spätestens Mittwochfrüh Ortszeit fallen, so der Südtiroler.