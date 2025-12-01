EU-Richtlinie gefährdet bäuerliche Betriebe

Kosten von zigtausenden Euro

Bereits jetzt belaste der hohe Investitions- und Verwaltungsaufwand viele Familienbetriebe schwer, heißt es in dem Schreiben. Die verpflichtenden sogenannten IPPC-Verfahren (Integrated Pollution Prevention and Control, Deutsch: Integrierte Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung) verursachte Kosten in der Größenordnung von zigtausenden Euro, das bringt viele Betriebe an den Rand ihrer Existenz. Auch die Kapazitäten der Genehmigungsbehörden würden an ihre Grenzen stoßen.