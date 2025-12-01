„Revolution“: Koralmbahn krempelt Fahrplan um

Abeits vom Fernverkehr wird aber auch auf regionaler Ebene umgekrempelt. 90 Prozent aller Züge und 60 Prozent aller RegioBus-Linien bekommen ab 14. Dezember neue Abfahrtszeiten. Vom Palten-Liesing-Tal geht es direkt nach Bruck an der Mur, die Aichfeld-Region bekommt einen Halbstundentakt, der R70 wird bis Selzthal verlängert und für Admont gibt es einen neuen Schülerzug – um nur einen Auszug zu nennen.