Staffel 3 im Kasten

„Maxton Hall“-Fans erwartet „emotionales Finale“

Society International
01.12.2025 15:07
Gerade erst sorgte die zweite Staffel von „Maxton Hall“ für Wirbel, schon dürfen sich die Fans ...
Gerade erst sorgte die zweite Staffel von „Maxton Hall“ für Wirbel, schon dürfen sich die Fans auf ein „emotionales Finale“ der Hitserie freuen.(Bild: © Stephan Rabold)

Prime Video hat die dritte Staffel des deutschen Welthits „Maxton Hall“ im Kasten. Der Streaminganbieter kündigte für „das letzte Kapitel der epischen Liebesgeschichte“ zwischen Ruby (Harriet Herbig-Matten) und James (Damian Hardung) ein „emotionales Finale“ an.

0 Kommentare

„Ruby steht am Abgrund: Sie wurde vom Maxton Hall College suspendiert und alles deutet darauf hin, dass ausgerechnet James Schuld an ihrem Rauswurf ist“, hieß es zur Handlung.

Startdatum noch unbekannt
Ein Startdatum von Staffel drei der Serie wurde zunächst nicht veröffentlicht, dafür Aufnahmen von den Dreharbeiten. Einer der Drehorte war erneut Schloss Marienburg bei Hannover.

Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung bei der Premiere von Staffel 2 von „Maxton Hall“.
Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung bei der Premiere von Staffel 2 von „Maxton Hall“.(Bild: Annette Riedl / dpa / picturedesk.com)

Die im November gestartete zweite Staffel von „Maxton Hall – Die Welt zwischen uns“ ist derzeit ein virales Gesprächsthema. Staffel zwei habe in der Startwoche Platz eins der Prime Video Charts in knapp 100 Ländern belegt.

Eine der erfolgreichsten Serien 2024
Schon die erste Staffel der deutschen Produktion zählte 2024 zu den erfolgreichsten nicht amerikanischen Prime-Video-Eigenproduktionen.

In der Serie geht es um den arroganten James Beaufort, der aus einer schwerreichen Unternehmerfamilie stammt und auf dem fiktiven britischen Elite-Internat Maxton Hall die Stipendiatin Ruby Bell aus einfachen Verhältnissen kennenlernt.

