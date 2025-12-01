Legende tot: Italien trauert um Sinner-Vorgänger

In seiner Karriere holte Pietrangeli insgesamt 48 Turniertitel, bei den French Open stand er neben seinen beiden Triumphen auch 1957 und 1961 im Finale. Als Italien 1976 erstmals den Davis Cup gewann, saß die Tennislegende als Teamkapitän an der Seitenlinie. Beim zweiten Erfolg für Italien 2023 fieberte Pietrangeli als Fan mit und gratulierte anschließend Sinner und Co. (siehe Titelfoto).