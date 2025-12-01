Legende tot: Italien trauert um Sinner-Vorgänger

Italiens Sportwelt trauert um den ersten Tennis-Grand-Slam-Sieger des Landes und eine echte Legende: Nicola Pietrangeli starb im Alter von 92 Jahren.
Pietrangeli gewann 1959 und 1960 die French Open in Paris – erst 65 Jahre später gab es wieder einen Grand-Slam-Sieger aus dem Stiefelstaat, als Jannik Sinner im Vorjahr bei den Australian Open seinen ersten von mittlerweile bereits vier Titeln einfuhr.
In seiner Karriere holte Pietrangeli insgesamt 48 Turniertitel, bei den French Open stand er neben seinen beiden Triumphen auch 1957 und 1961 im Finale. Als Italien 1976 erstmals den Davis Cup gewann, saß die Tennislegende als Teamkapitän an der Seitenlinie. Beim zweiten Erfolg für Italien 2023 fieberte Pietrangeli als Fan mit und gratulierte anschließend Sinner und Co. (siehe Titelfoto).
Privat durchlebte Pietrangeli zuletzt eine schwere Zeit. Im vergangenen Sommer starb sein Sohn Giorgio, der als Aktiver ein bekannter Surfer war, nach schwerer Krankheit mit 59 Jahren.
