NATO-Militär erwägt gegen Russland Präventivschlag

Die Caritas in der Ukraine erwartet eine „Welle von Binnenflüchtlingen“. Dabei werde es nicht allein um die Versorgung mit Essen gehen, sondern auch um Wohnraum, erklärte der Caritas-Direktor in der griechisch-katholischen westukrainischen Diözese Iwano-Frankiwsk, Wolodymyr Chornij, laut Kathpress der „Fuldaer Zeitung“ am Montag. Diese Hilfe sei vor allem für ältere Geflüchtete notwendig, die begleitete Wohnformen benötigen. „Ich gehe davon aus, dass dies eine extrem große Aufgabe sein wird“, so Chornij. Die Caritas sei bei den Flüchtlingen aus dem Osten des Landes oft der erste Ansprechpartner.