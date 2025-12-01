Bub zu Tode gequält: Lebenslänglich für Eltern?

Bewegung im Fall jenes Buben (3), der im Mai 2024 aufgrund von massiver Unterernährung verstorben ist! Die Eltern des Kindes werden wegen Mordes, Quälens und Freiheitsentziehung angeklagt. Der Termin steht nun fest. Es droht lebenslange Haft.
Es dürften Horrorszenarien gewesen sein, denen der Bub (3) im Tiroler Bezirk Kufstein bis zum Mai des Vorjahres ausgesetzt war. Den 27-jährigen Eltern wird vorgeworfen, über mehrere Monate ihren Sohn vorsätzlich gequält zu haben. Der Bub starb am Pfingstsonntag im Jahr 2024.
Nur wenige Tage danach wurden die Eltern nach einem stationären Aufenthalt wegen eines psychischen Ausnahmezustandes festgenommen. Seither sitzen sie in Innsbruck in Untersuchungshaft.
Die Details hinter dem Tod des Dreijährigen sind schier unglaublich: Die Eltern sollen nach dem Ergebnis der Ermittlungen das Kind auf grausamste Weise seelisch und körperlich misshandelt haben. Sie haben den Buben vom übrigen Familienleben isoliert und weggesperrt und entmenschlicht haben.
Gefesselt und mit Kochlöffen geschlagen
Zudem sollen sie ihn mit einem Kochlöffel geschlagen, ihn an den Händen und Füßen mit Kabelbindern gefesselt und ihm dabei teilweise auch die Augen verbunden haben. „Sie haben ihn auch zusätzlich an den Armaturen des Waschbeckens im WC angebunden und bei völliger Dunkelheit über Stunden eingesperrt“, schilderte Hansjörg Mayr, Sprecher der Innsbrucker Staatsanwaltschaft vor wenigen Wochen der „Krone“.
