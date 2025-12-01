Schwer verletzt! Der Schock sitzt immer noch tief

„Als Team gewonnen“

Zum Erfolg gegen die Südamerikanerinnen, der nach dem 29:20 gegen Ägypten den Aufstieg in die Hauptrunde brachte, sagte sie: „Es war ein 50:50-Spiel, wir haben die letzten zwei Länderspiele gegen sie verloren. Am Anfang hat man etwas Nervosität verspürt, waren sie schnell mit vier Toren hinten. Dann hat sich die Mannschaft aber brav zurückgekämpft und auch den Ausfall von Nora Leitner super kompensiert. Im Tor war Lena Ivancok ein super Rückhalt. Und die Mädels haben das in der zweiten Hälfte dann super nach Hause gespielt und als Team gewonnen.“