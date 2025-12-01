Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Attentat in Washington

Afghane radikalisierte sich erst in den USA

Ausland
01.12.2025 08:35
Rahmanullah L. (kl. Bild) radikalisierte sich in den USA. Seine Familie und Freunde machten sich ...
Rahmanullah L. (kl. Bild) radikalisierte sich in den USA. Seine Familie und Freunde machten sich große Sorgen – aber vor allem hatten sie Angst, er könnte sich selbst was antun.(Bild: Krone KREATIV/AFP/Handout/US Attorney‘s Office, Andrew Leyden/Getty Images)

Nach dem Schusswaffenangriff auf zwei Nationalgardisten in der US-Hauptstadt Washington hat die Regierung von Präsident Donald Trump einen vorläufigen Stopp aller Asylverfahren verhängt. Zudem werden derzeit auch keine Visa für Menschen aus dem Heimatland des mutmaßlichen Attentäters ausgestellt. Der 29-jährige Tatverdächtige aus Afghanistan dürfte sich erst in den USA radikalisiert haben.

0 Kommentare

Heimatschutzministerin Kristi Noem sagte am Sonntag in TV-Sendungen, bisher werde davon ausgegangen, dass der Mann bereits im Bundesstaat Washington lebte, als er extremistische Sichtweisen annahm. „Wir glauben, dass er radikalisiert wurde, seit er hier in diesem Land ist“, sagte Noem NBC News. „Wir glauben, dass dies durch Verbindungen in seiner Heimatgemeinde und seinem Bundesstaat geschah, und wir werden weiterhin mit denjenigen sprechen, die mit ihm zu tun hatten, die seine Familienmitglieder waren.“

Asyl unter Trump gewährt
Der Tatverdächtige war laut US-Medienberichten im Jahr 2021 nach dem Abzug der US-Truppen aus Afghanistan im Rahmen eines offiziellen Aufnahmeprogramms in die USA eingereist, weil er in seiner Heimat mit dem US-Auslandsgeheimdienst CIA und weiteren Regierungsstellen zusammengearbeitet hatte. Berichten zufolge beantragte er 2024 Asyl, was ihm demnach im April 2025 gewährt wurde, also bereits nach dem Amtsantritt Trumps.

Heimatschutzministerin Kristi Noem
Heimatschutzministerin Kristi Noem(Bild: APA/AP Photo/Jack Dura, File)

Leidet unter posttraumatischer Stressbelastung
Der US-Nachrichtensender CNN will aus Ermittlungskreisen erfahren haben, dass Rahmanullah L. unter einer posttraumatischen Stressbelastung leidet. Zudem habe er sich nicht in seine neue Umgebung integrieren können, habe sich immer wieder für längere Zeiträume von anderen „abgeschottet“. Er sei auch keiner regelmäßigen Arbeit nachgegangen. Sein Umfeld sei wegen seines „Verfalls“ besorgt gewesen, heißt es. Den Angaben zufolge lebte L. mit seiner Ehefrau und den fünf Kindern in Bellingham im Bundesstaat Washington.

Vernachlässigte Familie, fuhr tagelang mit Auto herum
Die Nachrichtenagentur AP ist in den Besitz von E-Mails gekommen, die zwischen Vertrauten des mutmaßlichen Schützen und einer Hilfsorganisation für Asylwerber versandt wurden. Darin ist von Isolation „in dunklen Räumen“ die Rede. L. habe oft tagelang weder mit seiner Frau noch mit den Kindern gesprochen. Wenn er alleine mit den Kindern zu Hause war, seien die Sprösslinge „verwahrlost“ gewesen, ihre Kleidung nicht gewaschen worden. Auch die Schulbehörden seien alarmiert gewesen. Dann habe es aber auch „gute Phasen“ gegeben, in denen sich L. besser um seine Familie gekümmert habe.

Lesen Sie auch:
Für die beiden angeschossenen Angehörige der Nationalgarde – Eine Soldatin starb, der andere ...
Für strikte Kontrollen
Nach Schüssen in DC: US-Behörde verhängt Asylstopp
29.11.2025
Höchststrafe gefordert
Washingtoner Attentäter wegen Mordes angeklagt
28.11.2025
Afghane identifiziert
Washingtoner Attentäter arbeitete für die CIA
27.11.2025

Dann sei er wieder mit seinem Auto tagelang quer durch die Vereinigten Staaten unterwegs gewesen. In der Vorwoche fuhr L. nach Washington D.C., wo es letztlich zur Bluttat an zwei Mitgliedern der Nationalgarde kam. Eines der Opfer, die 20-jährige Sarah Beckstrom, ist ihren schweren Verletzungen erlegen. L. ist nun unter anderem auch wegen Mordes angeklagt. Er wurde bei dem Angriff ebenfalls verletzt. Über seinen Gesundheitszustand ist nichts bekannt.

Porträt von Gabor Agardi
Gabor Agardi
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Donald Trump
USAWashingtonAfghanistan
NBCCIA
RegierungAsylFamilieAuto
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf