Afghane radikalisierte sich erst in den USA

Vernachlässigte Familie, fuhr tagelang mit Auto herum

Die Nachrichtenagentur AP ist in den Besitz von E-Mails gekommen, die zwischen Vertrauten des mutmaßlichen Schützen und einer Hilfsorganisation für Asylwerber versandt wurden. Darin ist von Isolation „in dunklen Räumen“ die Rede. L. habe oft tagelang weder mit seiner Frau noch mit den Kindern gesprochen. Wenn er alleine mit den Kindern zu Hause war, seien die Sprösslinge „verwahrlost“ gewesen, ihre Kleidung nicht gewaschen worden. Auch die Schulbehörden seien alarmiert gewesen. Dann habe es aber auch „gute Phasen“ gegeben, in denen sich L. besser um seine Familie gekümmert habe.