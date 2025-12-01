Kindergeburtstags-Horror: Keine Spur von Tätern

Bei einer Familienfeier ist es am Samstag im US-Bundesstaat Kalifornien zu einer unfassbaren Tragödie gekommen: Drei Kinder im Alter von acht, neun und 14 Jahren sowie ein 21-Jähriger wurden brutal aus dem Leben gerissen. Die Ermittler gehen von einem gezielten Angriff aus – doch zu den Tatverdächtigen tappen sie nach wie vor im Dunklen.