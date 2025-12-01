So erklärt der McLaren-Teamchef den Mega-Patzer

„Im Nachhinein ist man immer schlauer“

Der 26-Jährige hat zwar noch immer alles in der eigenen Hand, reist aber mit der nächsten Enttäuschung zum Saisonfinale. Mit einem dritten Platz in Abu Dhabi würde er seinen ersten WM-Titel fixieren – was noch immer sehr wahrscheinlich ist. Doch Verstappen sitzt dem McLaren-Hoffnungsträger wieder im Nacken. Norris sprach in Katar von einem „frustrierenden“ Resultat. „Wir haben nicht alles richtig gemacht, aber im Nachhinein ist man immer schlauer“, sagte der Brite. „Wir werden nächste Woche stärker zurückkommen“, kündigte er an.