„Wirklich skandalös!“ Spielabbruch nach Pyro-Chaos

Chaotische Szenen in Amsterdam! Wenige Minuten nach Anpfiff der Partie Ajax Amsterdam gegen den FC Groningen war sie auch schon wieder vorbei. Der Grund? Eine geplante Gedenkaktion ging nach hinten los. Leuchtraketen wurden gezündet, Fackeln flogen auf das Spielfeld – das Spiel wurde abgebrochen.
„Wenn man sieht, was hier passiert, das ist wirklich skandalös. Wenn es noch einmal vorkommt, kann man sich denken, was dann passiert. Auf dem Spielfeld fallen Schüsse. Das hat mit Fußball nichts mehr zu tun“, zeigt sich Schiedsrichter Bas Nijhuis gegenüber „ESPN“ fassungslos.
Kurz zuvor hatte der Unparteiische die Partie zwischen Ajax und Groningen endgültig abgebrochen. Eine Aktion, die eigentlich im Gedenken an einen verstorbenen Zuschauer abgehalten werden sollte, stürzte den Sonntagabend ins totale Chaos.
Ajax-Fans zündeten nach wenigen Spielminuten mehrere Leuchtraketen und hüllten das Stadion damit in dichten Nebel. Fackeln flogen auch auf das Spielfeld – Nijhuis musste die Partie unterbrechen. Nach 40 Minuten sollte das Match wieder angepfiffen werden, doch wiederum kam es zu Pyro-Zwischenfällen. Die Konsequenz: Das Spiel wurde abgebrochen!
Weitere Konsequenzen drohen
„Ich konnte die Sicherheit der Spieler nicht mehr garantieren“, erklärte Nijhuis seine Entscheidung. Fassungslosigkeit herrschte auch bei den Spielern und Verantwortlichen im Stadion. Der Verein selbst reagierte kurze Zeit später mit einem scharfen Statement: „Ajax findet es geradezu skandalös, was heute Abend im Stadion passiert ist. Wir entschuldigen uns bei allen, die dadurch in irgendeiner Weise zu Schaden gekommen sind. Die Sicherheit der Zuschauer und Spieler wurde gefährdet. Das ist inakzeptabel.“
Zudem droht eine empfindliche Strafe, wie der niederländische Liga-Verband ankündigt. „Wer beispielsweise Feuerwerkskörper zündet, muss mit einer Geldstrafe von 450 Euro und einem Stadionverbot von 18 bis 60 Monaten rechnen“, heißt es in einer Aussendung. Das Spiel wird nun am Dienstag ohne Zuschauer fortgesetzt.
