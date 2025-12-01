„Wirklich skandalös!“ Spielabbruch nach Pyro-Chaos

Weitere Konsequenzen drohen

„Ich konnte die Sicherheit der Spieler nicht mehr garantieren“, erklärte Nijhuis seine Entscheidung. Fassungslosigkeit herrschte auch bei den Spielern und Verantwortlichen im Stadion. Der Verein selbst reagierte kurze Zeit später mit einem scharfen Statement: „Ajax findet es geradezu skandalös, was heute Abend im Stadion passiert ist. Wir entschuldigen uns bei allen, die dadurch in irgendeiner Weise zu Schaden gekommen sind. Die Sicherheit der Zuschauer und Spieler wurde gefährdet. Das ist inakzeptabel.“