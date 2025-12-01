Skisprung-Legende erhebt Vorwürfe gegen Verband

Cheftrainer versucht zu beruhigen

Am Ende reichte es für den Nachwuchsspringer nicht mal für den B-Kader. „Das ist nur schwer zu verstehen“, so Ahnonen, der einen Verdacht hegt: „Es scheint so, dass sich am Sohn für die schlechten Taten des Vaters gerächt wird. Mico hat in seiner gesamten Karriere darunter gelitten.“