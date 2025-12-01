Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geht um seinen Sohn

Skisprung-Legende erhebt Vorwürfe gegen Verband

Ski Nordisch
01.12.2025 07:38
Janne Ahonen erhebt schwere Vorwürfe gegen den finnischen Verband.
Janne Ahonen erhebt schwere Vorwürfe gegen den finnischen Verband.(Bild: GEPA)

Skisprung-Legende Janne Ahonen hat schwere Vorwürfe gegen den finnischen Verband erhoben, nachdem sein Sohn Mico im Sommer seinen Rücktritt erklärt hatte. „Es scheint so, dass sich am Sohn für die schlechten Taten des Vaters gerächt wird“, deutet der 48-Jährige jetzt an. 

0 Kommentare

Mit nur 23 Jahren hat Mico Ahonen seine Skisprung-Karriere im Sommer beendet. Über die Gründe wurde seither spekuliert. Sein Vater hat gegenüber „Ilta-Sanomat“ nun erklärt, dass der Auslöser dafür, die nicht erfolgte Berufung in den nationalen Kader gewesen sei.

Eigentlich habe sein Sohn weitermachen wollen, aber „er hat seine Motivation verloren, als er rüde aus beiden nationalen Aufgeboten rausgelassen wurde“, echauffiert sich die Skisprung-Legende. Dabei hatte sich der 23-Jährige zu diesem Zeitpunkt erst mühevoll zurückgekämpft.

„Im Frühjahr hatte sich Mico von seiner schweren Verletzung erholt und sprang in ein paar Wettkämpfen schon wieder sehr vielversprechend“, so Ahonen. Der Verband habe das aber nicht belohnt, obwohl er „besser gesprungen“ sei, als einige Konkurrenten, die letztlich berufen wurden, kritisiert der ehemalige Top-Athlet.

Cheftrainer versucht zu beruhigen
Am Ende reichte es für den Nachwuchsspringer nicht mal für den B-Kader. „Das ist nur schwer zu verstehen“, so Ahnonen, der einen Verdacht hegt: „Es scheint so, dass sich am Sohn für die schlechten Taten des Vaters gerächt wird. Mico hat in seiner gesamten Karriere darunter gelitten.“ 

Lesen Sie auch:
Stefan Kraft mit historischer Punktzahl.
ÖSV-Adler holt Rekord
Historischer Kraft: Skisprung-Legende übertrumpft!
25.11.2025
Weltcup Nebensache
Baby-Alarm! Kraft fliegt in die Heimat zurück
26.11.2025

Schwere Vorwürfe des Finnen gegenüber dem Verband. Chefcoach Igor Medved versucht unterdessen sachlich auf die Vorwürfe zu reagieren. „Das Budget wurde gekürzt. Deshalb mussten die Kader entsprechend verkleinert werden. Die Türen für Athleten, die die relevanten Kriterien erfüllen, sind immer noch offen“, so der Slowene. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
248.178 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
129.701 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Fußball International
Marko Arnautovic, der stolze Familienvater
125.185 mal gelesen
Marko Arnautovic, links im Dress von Roter Stern Belgrad, rechts mit Frau und Kindern
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Ski Nordisch
Geht um seinen Sohn
Skisprung-Legende erhebt Vorwürfe gegen Verband
Biathlon-Weltcup
Östersund: Hauser/Eder 5. in Single-Mixed-Staffel
Bewerb abgesagt
Einzelspringen in Ruka wurde „vom Winde verweht“!
Skispringen
Lisa Eder in Falun Sechste, Prevc gewinnt
Langlauf
Ruka: Vermeulen nach starkem Massenstart Fünfter

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf