Shiffrin-Ansage: „Trotz meiner Nervosität …“

Konkurrenz stellt sich auf „Shiffrin-Festspiele“ ein

Shiffrin war auch in ihrer Heimat Colorado das Maß aller Dinge und vollendete mit Riesen-Vorsprung im dritten Saison-Slalom den Sieg-Hattrick. „Ich war so nervös. Eines der wichtigsten Dinge, die mir derzeit wirklich gut gefallen: Trotz meiner Nervosität zeige ich mein technisch bestes Skifahren“, sagte der Top-Star. Die Konkurrenz gibt sich keinen Illusionen hin. „Die Shiffrin-Festspiele werden sich noch länger hinziehen, aber sie ist nun einmal die Beste. Sie fährt mit Startnummer 30 so, als ob sie die 1 hätte“, sagte Katharina Truppe, die Siebente wurde. „Nach vorne fehlt es gar nicht so weit bei mir. Vielleicht ein Alzerl Angriffslust und die letzte Selbstverständlichkeit, dann wird es wieder rascheln.“ Ein Podium sei immer drin, meinte die Kärntnerin.