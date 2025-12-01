NBA: Toronto kassiert Niederlage in New York

24 Stunden nach dem 111:118 n.V. bei den Charlotte Hornets haben die Toronto Raptors am Sonntag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) auch bei den New York Knicks verloren.
Jakob Pöltl erlebte das 94:116 im Madison Square Garden von der Bank aus mit. Der 30-jährige Wiener wurde im Zusammenhang mit seinen Rückenproblemen geschont. Immanuel Quickley erzielte 19 Punkte für die Kanadier, die am Dienstag die Portland Trail Blazers empfangen.
Die Franchise aus Oregon unterlag Oklahoma City Thunder mit 115:123. Der von Shai Gilgeous-Alexander mit 26 Zählern angeführte Titelverteidiger feierte den zwölften Sieg in Folge und den 20. im 21. Saisonspiel. In Portland hatte „OKC“ am 5. November mit 119:121 die bisher einzige Niederlage erlitten. Die Los Angeles Lakers gewannen auch ohne LeBron James, dem eine Pause gegönnt wurde, 133:121 gegen die New Orleans Pelicans. Luka Doncic erzielte beim siebenten Sieg hintereinander 34 Punkte, für Austin Reaves standen 33 Zähler zu Buche. Erst nach zwei Verlängerungen war das Duell der Philadelphia 76ers mit den Atlanta Hawks entschieden. Das Team aus Georgia gewann 142:134.
