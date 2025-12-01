NBA: Toronto kassiert Niederlage in New York

Die Franchise aus Oregon unterlag Oklahoma City Thunder mit 115:123. Der von Shai Gilgeous-Alexander mit 26 Zählern angeführte Titelverteidiger feierte den zwölften Sieg in Folge und den 20. im 21. Saisonspiel. In Portland hatte „OKC“ am 5. November mit 119:121 die bisher einzige Niederlage erlitten. Die Los Angeles Lakers gewannen auch ohne LeBron James, dem eine Pause gegönnt wurde, 133:121 gegen die New Orleans Pelicans. Luka Doncic erzielte beim siebenten Sieg hintereinander 34 Punkte, für Austin Reaves standen 33 Zähler zu Buche. Erst nach zwei Verlängerungen war das Duell der Philadelphia 76ers mit den Atlanta Hawks entschieden. Das Team aus Georgia gewann 142:134.