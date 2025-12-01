„Maschu Maschu“-Betreiber im Krone-Interview

Das Restaurant, das in den 90er Jahren von Avi Yosfan und Simon Deutsch eröffnet wurde, galt als eine Art „Baby“, das ihnen sehr am Herzen lag. Das Lokal war einer der ersten Orte in Wien, an dem Falafeln überhaupt bekannt wurden. Heute gehören Falafeln in der Stadt zur Selbstverständlichkeit – und das „Maschu Maschu“ hatte daran großen Anteil.

Treffpunkt für verschiedene Communitys

Das Restaurant war ein Treffpunkt für verschiedene Communitys, darunter muslimische, jüdische und westliche Gäste. Über die Jahre entwickelte sich das Lokal zu einem bekannten und geschätzten Ort, auch für Kunst- und Kulturevents.