Piastri angefressen: „Es ist schwer zu verdauen“

Und McLaren-Teamchef räumte ein: „Sicherlich war das Podium für Lando möglich, aber wir haben den Sieg mit Oscar verloren und das Podium mit Lando verloren. Wie immer werden wir aus dem Rennen lernen und für das nächste Event, das noch wichtiger sein wird, stärker werden. Um ehrlich zu sein, haben wir nicht erwartet, dass alle anderen an die Box kommen würden.“