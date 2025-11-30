Piastri angefressen: „Es ist schwer zu verdauen“

Oscar Piastri verlässt Katar mit ordentlich Frust im Bauch. Der Pole-Setter verpasste nicht nur den Sieg, sondern musste auch einen herben Rückschlag im WM-Kampf hinnehmen. „Das Ergebnis ist schwer zu verdauen“, sagte der Australier.
Schon am Funk zeigte Piastri nach dem Rennen, wie sehr ihn der Abend ärgerte. Ein nahezu perfektes Wochenende (Piastri gewann bereits das Sprint-Rennen und holte sich die Pole, Anm.) war dahin. „Offensichtlich haben wir es heute Abend nicht richtig gemacht“, meinte er sichtlich bedient im Interview nach Rennende.
„Ich bin das beste Rennen gefahren, das ich konnte, und so schnell ich konnte. Ich habe alles gegeben“, betonte er und erklärte: „Im Nachhinein ist es ziemlich offensichtlich, was wir [hinter dem Safety-Car] getan hätten.“
„Aber ich bin sicher, dass wir das als Team besprechen werden“, kündigte Piastri an. Das Ergebnis sei „etwas schwer zu verdauen“. Denn durch den verlorenen Sieg ist er in der WM auf Platz drei abgerutscht.
McLaren-Chef spricht von „Riesenfehler“
Noch deutlicher wurde McLaren-CEO Zak Brown. „Wir haben eindeutig einen Riesenfehler gemacht. Oscar war am ganzen Wochenende absolut fehlbar. Wir haben seinen Sieg und Landos Podiumsplatz weggeworfen. Das ist sehr frustrierend. Jetzt können wir nichts mehr daran ändern.“
Und McLaren-Teamchef räumte ein: „Sicherlich war das Podium für Lando möglich, aber wir haben den Sieg mit Oscar verloren und das Podium mit Lando verloren. Wie immer werden wir aus dem Rennen lernen und für das nächste Event, das noch wichtiger sein wird, stärker werden. Um ehrlich zu sein, haben wir nicht erwartet, dass alle anderen an die Box kommen würden.“
Während Piastri hadert, bleibt Teamkollege Lando Norris im Rennen um den WM-Titel. In Abu Dhabi reicht ihm bereits ein dritter Platz, um sich erstmals zum Weltmeister zu krönen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.