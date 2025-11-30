Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Strategie-Flop

Piastri angefressen: „Es ist schwer zu verdauen“

Formel 1
30.11.2025 19:05
Oscar Piastri war sichtlich frustriert.
Oscar Piastri war sichtlich frustriert.(Bild: AP/Darko Bandic)

Oscar Piastri verlässt Katar mit ordentlich Frust im Bauch. Der Pole-Setter verpasste nicht nur den Sieg, sondern musste auch einen herben Rückschlag im WM-Kampf hinnehmen. „Das Ergebnis ist schwer zu verdauen“, sagte der Australier.

0 Kommentare

Schon am Funk zeigte Piastri nach dem Rennen, wie sehr ihn der Abend ärgerte. Ein nahezu perfektes Wochenende (Piastri gewann bereits das Sprint-Rennen und holte sich die Pole, Anm.) war dahin. „Offensichtlich haben wir es heute Abend nicht richtig gemacht“, meinte er sichtlich bedient im Interview nach Rennende.

„Ich bin das beste Rennen gefahren, das ich konnte, und so schnell ich konnte. Ich habe alles gegeben“, betonte er und erklärte: „Im Nachhinein ist es ziemlich offensichtlich, was wir [hinter dem Safety-Car] getan hätten.“

„Aber ich bin sicher, dass wir das als Team besprechen werden“, kündigte Piastri an. Das Ergebnis sei „etwas schwer zu verdauen“. Denn durch den verlorenen Sieg ist er in der WM auf Platz drei abgerutscht.

Lesen Sie auch:
Max Verstappen holte sich den Sieg in Katar und bestrafte damit die taktischen Fehler von ...
Entscheidung vertagt
WM-Drama pur! McLaren verpokert sich – Max gewinnt
30.11.2025

McLaren-Chef spricht von „Riesenfehler“
Noch deutlicher wurde McLaren-CEO Zak Brown. „Wir haben eindeutig einen Riesenfehler gemacht. Oscar war am ganzen Wochenende absolut fehlbar. Wir haben seinen Sieg und Landos Podiumsplatz weggeworfen. Das ist sehr frustrierend. Jetzt können wir nichts mehr daran ändern.“

Und McLaren-Teamchef räumte ein: „Sicherlich war das Podium für Lando möglich, aber wir haben den Sieg mit Oscar verloren und das Podium mit Lando verloren. Wie immer werden wir aus dem Rennen lernen und für das nächste Event, das noch wichtiger sein wird, stärker werden. Um ehrlich zu sein, haben wir nicht erwartet, dass alle anderen an die Box kommen würden.“

Während Piastri hadert, bleibt Teamkollege Lando Norris im Rennen um den WM-Titel. In Abu Dhabi reicht ihm bereits ein dritter Platz, um sich erstmals zum Weltmeister zu krönen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Lando Norris
Katar
McLaren
FrustWochenende
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
244.608 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
121.159 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Fußball International
Marko Arnautovic, der stolze Familienvater
115.861 mal gelesen
Marko Arnautovic, links im Dress von Roter Stern Belgrad, rechts mit Frau und Kindern
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
651 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf