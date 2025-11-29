Jetzt erklärt Gottschalk seinen skurrilen Auftritt

„Ich hatte keine Lust mehr“

Obwohl Gottschalk der Meinung ist, dass sein Auftritt nicht so schlecht war, hat er eine Erklärung für seinen etwas skurrilen Auftritt. Er sei erst um 23 Uhr auf die Bühne gekommen, das sei zu spät für ihn. „Ich hatte keine Lust mehr. Generell habe ich die Nase voll von dem Ganzen“, gab er ganz offen zu. „Ich will auf keine Bühne mehr.“