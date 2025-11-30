Maybrit Illner und ihr Mann René Obermann getrennt

Die Vorweihnachtszeit ist eine besonders tragische Zeit für Trennungen. Doch leider kommt es immer wieder vor, dass gerade Prominente kurz vor dem Fest der Liebe ihr Liebes-Aus bekannt geben. Jetzt waren es die ZDF-Moderatorin Maybrit Illner und der frühere Telekom-Chef René Obermann.
„Wir haben uns vor einiger Zeit und in aller Freundschaft entschlossen, getrennte Wege zu gehen“, teilten Illner (60) und Obermann (62) am Samstag der deutschen Nachrichtenagentur dpa mit. „Wir bitten, unsere Privatsphäre und die unserer Familie zu respektieren.“
Zweite Ehe gescheitert
Die Journalistin und der einstige Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom kamen 2007 zusammen und gaben sich 2010 das Jawort. Für beide, sowohl für Illner als auch für Obermann, war es die zweite Ehe und jetzt die zweite gescheiterte.
Die Berlinerin Illner war zuerst Sportjournalistin beim DDR-Fernsehen, im Jahr 1992 wechselte sie zum ZDF-„Morgenmagazin“ und wurde 1999 die Moderatorin der Sendung „Berlin Mitte“, die 2007 in „maybrit illner“ umbenannt wurde.
Ehe kein Interessenskonflikt
Außerdem moderierte sie von 2010 bis 2012 das die ZDF-Nachrichtensendung heute-journal. Damals stellte sie klar, dass es keinen Interessenskonflikt gebe, wenn sie einmal über ihren Partner Obermann berichten müsste. „Wenn da irgendetwas geschieht, was im Zusammenhang mit der Firma meines Mannes steht, dann wird das vermeldet. Und das wird mein Mann dann bestimmt auch nicht persönlich nehmen.“
Obermann war später auch im Vorstand von Eon, Thyssenkrupp und der Allianz. Seit April 2020 ist er Vorsitzender des Verwaltungsrats des Flugzeugbauers Airbus.
