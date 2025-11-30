Maybrit Illner und ihr Mann René Obermann getrennt

Ehe kein Interessenskonflikt

Außerdem moderierte sie von 2010 bis 2012 das die ZDF-Nachrichtensendung heute-journal. Damals stellte sie klar, dass es keinen Interessenskonflikt gebe, wenn sie einmal über ihren Partner Obermann berichten müsste. „Wenn da irgendetwas geschieht, was im Zusammenhang mit der Firma meines Mannes steht, dann wird das vermeldet. Und das wird mein Mann dann bestimmt auch nicht persönlich nehmen.“