Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Liebes-Aus vor Fest

Maybrit Illner und ihr Mann René Obermann getrennt

Society International
30.11.2025 13:16
Maybrit Illner und René Obermann
Maybrit Illner und René Obermann(Bild: APA-Images / Action Press / HAUTER,KATRIN)

Die Vorweihnachtszeit ist eine besonders tragische Zeit für Trennungen. Doch leider kommt es immer wieder vor, dass gerade Prominente kurz vor dem Fest der Liebe ihr Liebes-Aus bekannt geben. Jetzt waren es die ZDF-Moderatorin Maybrit Illner und der frühere Telekom-Chef René Obermann. 

0 Kommentare

„Wir haben uns vor einiger Zeit und in aller Freundschaft entschlossen, getrennte Wege zu gehen“, teilten Illner (60) und Obermann (62) am Samstag der deutschen Nachrichtenagentur dpa mit. „Wir bitten, unsere Privatsphäre und die unserer Familie zu respektieren.“

Zweite Ehe gescheitert
Die Journalistin und der einstige Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom kamen 2007 zusammen und gaben sich 2010 das Jawort. Für beide, sowohl für Illner als auch für Obermann, war es die zweite Ehe und jetzt die zweite gescheiterte.

Die Berlinerin Illner war zuerst Sportjournalistin beim DDR-Fernsehen, im Jahr 1992 wechselte sie zum ZDF-„Morgenmagazin“ und wurde 1999 die Moderatorin der Sendung „Berlin Mitte“, die 2007 in „maybrit illner“ umbenannt wurde.

Lesen Sie auch:
Anna-Maria Ferchichi gab auf Instagram bekannt, dass sie und ihr Ehemann Bushido aktuell ...
„Neue Realität“
Rapper Bushido und Anna-Maria leben getrennt
28.11.2025
Liebes-Aus!
Tom Cruise und Ana de Armas haben sich getrennt
16.10.2025

Ehe kein Interessenskonflikt
Außerdem moderierte sie von 2010 bis 2012 das die ZDF-Nachrichtensendung heute-journal. Damals stellte sie klar, dass es keinen Interessenskonflikt gebe, wenn sie einmal über ihren Partner Obermann berichten müsste.  „Wenn da irgendetwas geschieht, was im Zusammenhang mit der Firma meines Mannes steht, dann wird das vermeldet. Und das wird mein Mann dann bestimmt auch nicht persönlich nehmen.“

Obermann war später auch im Vorstand von Eon, Thyssenkrupp und der Allianz. Seit April 2020 ist er Vorsitzender des Verwaltungsrats des Flugzeugbauers Airbus.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
240.458 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
118.197 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Gericht
„Mein Kind hat für den eigenen Tod bezahlt“
109.493 mal gelesen
Caros Mutter mit einem „Krone“-Bericht über die junge Frau, die als junger, gesunder Mensch aus ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
652 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Mehr Society International
Liebes-Aus vor Fest
Maybrit Illner und ihr Mann René Obermann getrennt
Geburt „wilder Ritt“
Vanessa Hudgens ist zum zweiten Mal Mama geworden!
„Shakespeare In Love“
Oscar-Preisträger Tom Stoppard ist gestorben
Für Austria-Testspiel
Musikstar erstmals zu Besuch bei Sohn in Salzburg
„Habe die Nase voll“
Jetzt erklärt Gottschalk seinen skurrilen Auftritt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf