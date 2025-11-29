Overwhelming evidence
Influencer dead: how the police tracked down her ex
Sad certainty in the drama surrounding the missing 32-year-old woman from Graz: the young woman's body was found in a forest in Slovenia on Saturday. The "Krone" knows how the shocking discovery came about ...
It is a case that has incredibly moved people in Graz and far beyond: 32-year-old Stefanie P. from Graz was missing for a week. The young woman's parents hoped desperately until the very end that their daughter would return home unharmed - but with every anxious hour that passed, their hope faded a little more.
