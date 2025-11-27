Neue Dschungelcamper sorgen für irren Shitstorm

Wer zieht 2026 ins Dschungelcamp? Die deutsche „Bild“-Zeitung will die Antwort auf diese Frage bereits kennen. Doch nicht alle neuen Dschungel-Promis stoßen bei den Fans auf Gegenliebe ...
Ein paar Wochen dauert es noch, bis sich die Fans der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wieder auf Trash-Nachschub freuen dürfen. Wobei die Vorfreude auf das kommende Dschungelcamp wohl mit der Enthüllung der Promis, die im nächsten Jahr angeblich am Lagerfeuer darben und sich durch Ekelprüfungen kämpfen müssen, bei vielen Fans wohl getrübt ist.
Ofarim im Dschungel? Fans entsetzt!
Denn nachdem die wie immer gut informierte „Bild“-Zeitung am Donnerstag die zwölf neuen Dschungelcamper leakte, brach im Netz ein wahrer Sturm der Empörung herein. Offiziell bestätigt hat RTL zwar noch nichts, aber vor allem ein Name, der auf der Liste der neuen Dschungel-Promis stehen soll, stößt den Fans sauer auf: Gil Ofarim!
Denn der Musiker stand 2023 wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung vor Gericht, das Dschungelcamp wäre der erste große Auftritt des Sängers nach dem erfundenen Davidstern-Skandal. Für viele Fans ein absolutes No-Go. „Gil Ofarim. Dann werde ich die Sendung NICHT schauen!“, schimpfte ein Fan auf Social Media.
„RTL schreckt vor nichts zurück“
Andere Fans warfen RTL sogar vor, mit dieser Besetzung um jeden Preis Einschaltquoten generieren zu wollen. „Wenn Ofarim dabei ist, schalte ich aus. Das werden die schlechtesten Einschaltquoten ever“, ärgerte sich ein anderer Fan.
Doch längst nicht nur der Gedanke an Gil Ofarim im australischen Dschungel sorgt bei vielen Fans für Kopfschütteln. Auch skandalträchtige Reality-Stars wie Umut Tekin oder Eva Benetatous sorgen für einen Sturm der Entrüstung. „RTL schreckt vor nichts zurück“, urteilte ein entsetzter Fan. Andere wiederum zeterten, der Cast „geht Null!“
Wer zieht ins Dschungelcamp?
Wer neben Ofarim, Tekin und Benetatou noch ins Dschungelcamp ziehen soll? Zwei berühmte Ex-Frauen: Simone Ballack, Ex von Starkicker Michael Ballack, Mirja du Mont, die wieder um die Ex von Schauspieler Sky du Mont ist.
Aber auch „Marienhof“-Darstellerin Nicole Belstler-Boettcher (Tochter von Grit Boettcher), Schauspieler Hardy Krüger Jr. und Reality-Sternchen Samira Yavuz sollen bei der beliebten RTL-Show dabei sein.
Wie übrigens auch Trash-TV-Star Hubert Fella, dessen Ehemann Matthias Mangiapane bereits 2018 im Dschungelcamp leiden musste, „Bauer sucht Frau“-Star Patrick Romer, Soap-Star Stephen Dürr und die Schweizer Reality-Beauty Ariel Hediger.
