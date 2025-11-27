Neue Dschungelcamper sorgen für irren Shitstorm

Ein paar Wochen dauert es noch, bis sich die Fans der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wieder auf Trash-Nachschub freuen dürfen. Wobei die Vorfreude auf das kommende Dschungelcamp wohl mit der Enthüllung der Promis, die im nächsten Jahr angeblich am Lagerfeuer darben und sich durch Ekelprüfungen kämpfen müssen, bei vielen Fans wohl getrübt ist.