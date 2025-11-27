Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Werde NICHT schauen!“

Neue Dschungelcamper sorgen für irren Shitstorm

Society International
27.11.2025 15:03
Wer zieht 2026 ins Dschungelcamp?
Wer zieht 2026 ins Dschungelcamp?(Bild: Foto: RTL / Pascal Bünning)

Wer zieht 2026 ins Dschungelcamp? Die deutsche „Bild“-Zeitung will die Antwort auf diese Frage bereits kennen. Doch nicht alle neuen Dschungel-Promis stoßen bei den Fans auf Gegenliebe ...

0 Kommentare

Ein paar Wochen dauert es noch, bis sich die Fans der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wieder auf Trash-Nachschub freuen dürfen. Wobei die Vorfreude auf das kommende Dschungelcamp wohl mit der Enthüllung der Promis, die im nächsten Jahr angeblich am Lagerfeuer darben und sich durch Ekelprüfungen kämpfen müssen, bei vielen Fans wohl getrübt ist.

Ofarim im Dschungel? Fans entsetzt!
Denn nachdem die wie immer gut informierte „Bild“-Zeitung am Donnerstag die zwölf neuen Dschungelcamper leakte, brach im Netz ein wahrer Sturm der Empörung herein. Offiziell bestätigt hat RTL zwar noch nichts, aber vor allem ein Name, der auf der Liste der neuen Dschungel-Promis stehen soll, stößt den Fans sauer auf: Gil Ofarim!

Gerüchten zufolge soll Gil Ofarim ins RTL-Dschungelcamp ziehen. Die Fans sind entrüstet!
Gerüchten zufolge soll Gil Ofarim ins RTL-Dschungelcamp ziehen. Die Fans sind entrüstet!(Bild: Hendrik Schmidt / dpa / picturedesk.com)

Denn der Musiker stand 2023 wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung vor Gericht, das Dschungelcamp wäre der erste große Auftritt des Sängers nach dem erfundenen Davidstern-Skandal. Für viele Fans ein absolutes No-Go. „Gil Ofarim. Dann werde ich die Sendung NICHT schauen!“, schimpfte ein Fan auf Social Media. 

„RTL schreckt vor nichts zurück“
Andere Fans warfen RTL sogar vor, mit dieser Besetzung um jeden Preis Einschaltquoten generieren zu wollen. „Wenn Ofarim dabei ist, schalte ich aus. Das werden die schlechtesten Einschaltquoten ever“, ärgerte sich ein anderer Fan.

Doch längst nicht nur der Gedanke an Gil Ofarim im australischen Dschungel sorgt bei vielen Fans für Kopfschütteln. Auch skandalträchtige Reality-Stars wie Umut Tekin oder Eva Benetatous sorgen für einen Sturm der Entrüstung. „RTL schreckt vor nichts zurück“, urteilte ein entsetzter Fan. Andere wiederum zeterten, der Cast „geht Null!“

Wer zieht ins Dschungelcamp?
Wer neben Ofarim, Tekin und Benetatou noch ins Dschungelcamp ziehen soll? Zwei berühmte Ex-Frauen: Simone Ballack, Ex von Starkicker Michael Ballack, Mirja du Mont, die wieder um die Ex von Schauspieler Sky du Mont ist.

Mirja Dumont, Ex-Gattin von Schauspieler Sky Dumont, soll ins Dschungelcamp ziehen.
Mirja Dumont, Ex-Gattin von Schauspieler Sky Dumont, soll ins Dschungelcamp ziehen.(Bild: APA/dpa/Soeren Stache)

Aber auch „Marienhof“-Darstellerin Nicole Belstler-Boettcher (Tochter von Grit Boettcher), Schauspieler Hardy Krüger Jr. und Reality-Sternchen Samira Yavuz sollen bei der beliebten RTL-Show dabei sein.

Lesen Sie auch:
Nach dem Skandal um erfundene Antisemitismus-Vorwürfe bittet Ofarim um eine zweite Chance.
Neustart nach Skandal
Gil Ofarim: Jetzt bittet er um Vergebung!
13.11.2024

Wie übrigens auch Trash-TV-Star Hubert Fella, dessen Ehemann Matthias Mangiapane bereits 2018 im Dschungelcamp leiden musste, „Bauer sucht Frau“-Star Patrick Romer, Soap-Star Stephen Dürr und die Schweizer Reality-Beauty Ariel Hediger.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
174.834 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
159.638 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
143.564 mal gelesen
Mehr Society International
„Werde NICHT schauen!“
Neue Dschungelcamper sorgen für irren Shitstorm
Schwindende Sehkraft
Judi Dench: „Ich kann niemanden mehr erkennen“
Wurde 52 Jahre alt
Rockmusiker Jackson Browne trauert um Sohn Ethan
Nach TV-Abschied
Gottschalk: So bescheiden fällt seine Pension aus
Knapp und glitzernd
Dua Lipa begeistert Fans mit mega sexy Bikini-Show
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf