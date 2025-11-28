14-Jähriger in China muss lebenslang in Haft

„Besonders verwerfliche Umstände“

Das Gericht bewertete die Tat als geplant und sprach von „besonders grausamen Mitteln“ sowie „besonders verwerflichen Umständen“. Chinesische Lokalmedien hatten zuvor unter Berufung auf Ermittler berichtet, der Bub könnte aus Neid auf die schulischen Leistungen des Opfers gehandelt haben. Das Motiv wurde vom Gericht jedoch nicht abschließend thematisiert.