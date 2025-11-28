Iraker von Rollkommando fast getötet: Trio gefasst

Schwer verletzt lag ein Iraker (30) in der Innsbrucker Klinik. Er wurde Anfang März von einem Rollkommando im Tiroler Zirl (Bezirk Innsbruck-Land) mit Baseballschlägern auf brutale Weise niedergeschlagen. Brisant: Fast zeitgleich hatte der Mann einen Asylskandal aufgedeckt. Jetzt konnten drei Tatverdächtige ausgeforscht werden.
Schwere Verletzungen am Kopf, an den Augen und an den Beinen – das war das Resultat des Brutalo-Überfalls am Abend des 1. März durch mehrere unbekannte Täter. Mit Baseballschlägern droschen die Verbrecher im Bereich eines Parkplatzes an der Seefelder Straße in Zirl auf den Ahnungslosen ein. Einer versuchte zudem, mit einem Messer im Brustbereich auf den Iraker einzustechen. „Sie wollten mich töten“, war sich das Opfer damals sicher.
Jetzt, Monate später, konnten die Ermittler des Landeskriminalamtes Tirol drei dringend Tatverdächtige ausforschen. „Dabei handelt es sich um einen 30-jährigen Österreicher, eine 22-jährige Syrerin und einen 25-jährigen Staatenlosen“, schilderte Philipp Rapold, stellvertretender Leiter des LKA, auf Nachfrage der „Krone“ am Freitagvormittag.
Zwei der Verdächtigen seien in Vorarlberg wohnhaft, der dritte lebe in Tirol. Bei der Syrerin handle es sich um den mutmaßlichen Lockvogel, der das Opfer damals in die Falle gelockt haben soll. Zwei Verdächtige würden keine Angaben zum Tatvorwurf machen, erklärte Chefermittler Rapold weiter. Die dritte Person bestreitet jede Tatbeteiligung.
Ermittelt wird gegen das Trio wegen Verdachts der schweren Körperverletzung, des Raubes und der Sachbeschädigung. In Haft befinden sich die mutmaßlichen Täter jedoch nicht – sie seien auf freiem Fuß angezeigt worden. Weitere Ermittlungen, auch zu möglichen weiteren Tätern, seien aber noch im Gange, so Rapold.
Näheres in Kürze!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.