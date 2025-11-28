Iraker von Rollkommando fast getötet: Trio gefasst

Schwere Verletzungen am Kopf, an den Augen und an den Beinen – das war das Resultat des Brutalo-Überfalls am Abend des 1. März durch mehrere unbekannte Täter. Mit Baseballschlägern droschen die Verbrecher im Bereich eines Parkplatzes an der Seefelder Straße in Zirl auf den Ahnungslosen ein. Einer versuchte zudem, mit einem Messer im Brustbereich auf den Iraker einzustechen. „Sie wollten mich töten“, war sich das Opfer damals sicher.