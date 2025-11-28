Vorteilswelt
Monate nach Angriff

Iraker von Rollkommando fast getötet: Trio gefasst

Tirol
28.11.2025 09:56
Das Opfer landete damals schwer verletzt in der Innsbrucker Klinik.
Das Opfer landete damals schwer verletzt in der Innsbrucker Klinik.

Schwer verletzt lag ein Iraker (30) in der Innsbrucker Klinik. Er wurde Anfang März von einem Rollkommando im Tiroler Zirl (Bezirk Innsbruck-Land) mit Baseballschlägern auf brutale Weise niedergeschlagen. Brisant: Fast zeitgleich hatte der Mann einen Asylskandal aufgedeckt. Jetzt konnten drei Tatverdächtige ausgeforscht werden.

Schwere Verletzungen am Kopf, an den Augen und an den Beinen – das war das Resultat des Brutalo-Überfalls am Abend des 1. März durch mehrere unbekannte Täter. Mit Baseballschlägern droschen die Verbrecher im Bereich eines Parkplatzes an der Seefelder Straße in Zirl auf den Ahnungslosen ein. Einer versuchte zudem, mit einem Messer im Brustbereich auf den Iraker einzustechen. „Sie wollten mich töten“, war sich das Opfer damals sicher.

Jetzt, Monate später, konnten die Ermittler des Landeskriminalamtes Tirol drei dringend Tatverdächtige ausforschen. „Dabei handelt es sich um einen 30-jährigen Österreicher, eine 22-jährige Syrerin und einen 25-jährigen Staatenlosen“, schilderte Philipp Rapold, stellvertretender Leiter des LKA, auf Nachfrage der „Krone“ am Freitagvormittag.

Zwei der Verdächtigen seien in Vorarlberg wohnhaft, der dritte lebe in Tirol. Bei der Syrerin handle es sich um den mutmaßlichen Lockvogel, der das Opfer damals in die Falle gelockt haben soll. Zwei Verdächtige würden keine Angaben zum Tatvorwurf machen, erklärte Chefermittler Rapold weiter. Die dritte Person bestreitet jede Tatbeteiligung.

Ermittelt wird gegen das Trio wegen Verdachts der schweren Körperverletzung, des Raubes und der Sachbeschädigung. In Haft befinden sich die mutmaßlichen Täter jedoch nicht – sie seien auf freiem Fuß angezeigt worden. Weitere Ermittlungen, auch zu möglichen weiteren Tätern, seien aber noch im Gange, so Rapold.

Der Iraker erlitt unter anderem am Kopf, im Gesicht und an den Augen schwere Verletzungen.
Porträt von Peter Freiberger
Peter Freiberger
