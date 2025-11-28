Vorteilswelt
„Hochgradig asozial“

„Nasen-Skandal“ um DFB-Kicker sorgt für Wirbel

Europa League
28.11.2025 09:59
Angelo Stiller (Mitte) wurde mit einer Nasen-Geste provoziert.
Angelo Stiller (Mitte) wurde mit einer Nasen-Geste provoziert.(Bild: AP/Patrick Post)

Mit einer unschönen Geste hat Victor Edvardsen bei der 0:4-Niederlage seiner Go Ahead Eagles in der Europa League für Aufregung gesorgt. Der 29-Jährige machte sich über Stuttgarts Angelo Stiller lustig.

Hitzige Szenen! Edvardsen war in der zweiten Spielhälfte mit Angelo Stiller aneinandergeraten. Dabei griff sich der Holland-Profi an die Nase und provozierte damit den DFB-Kicker. Sowohl Edvardsen als auch Stiller sahen die Gelbe Karte.

Legende fordert Sperre
RTL-Kommentator Cornelius Küpper schimpfte und bezeichnete die Provokation „hochgradig asozial“. Auch der niederländische Ex-Star Wesley Sneijder war außer sich und forderte sogar eine Sperre für Edvardsen: „Ich finde das traurig. So etwas gilt es in keiner Weise zu akzeptieren.“

Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth wollte der im Internet viel diskutierten Szene wiederum nicht zu viel Bedeutung beimessen. „Ich habe es gesehen, aber aus der Ferne für mich trotzdem schwer zu bewerten“, sagte der 46-Jährige über die Aktion von Edvardsen.

