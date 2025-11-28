Angegriffene Nationalgardistin (20) ist tot

Attentäter ist „Monster“

Trump hatte den Angriff am Mittwoch als „Akt des Bösen, ein Akt des Hasses und ein Akt des Terrors“ verurteilt und angekündigt, alle aus Afghanistan während der Präsidentschaft seines Vorgängers Joe Biden eingereisten Ausländer erneut zu überprüfen. Der Attentäter sei ein „Monster“.

Überprüfung aller Green Cards

Der Sender CNN und eine Reporterin von Fox News zitierten eine mit der Angelegenheit vertraute Person, die sagte: „Er war bei allen Kontrollen unauffällig.“ USCIS-Leiter Joseph Edlow kündigte auf Trumps Weisung eine „gründliche und umfassende Überprüfung aller Green Cards aller Ausländer aus allen problematischen Ländern“ an.