Das ist jetzt Putins Bedingung für ein Kriegsende

Kommende Woche werden Vertreterinnen und Vertreter aus den USA in Russland für Verhandlungen erwartet. Auf russischer Seite nehmen laut Putin Mitarbeitende des Außenministeriums und der Präsidialverwaltung teil, darunter seine Berater Wladimir Medinski und Juri Uschakow. Aus den USA reist unter anderem Steve Witkoff, der Berater von US-Präsident Donald Trump, nach Moskau. Putin hat sich selbst bereits mehrfach mit Witkoff getroffen. Der 28-Punkte-Plan könne eine Grundlage für einen späteren Friedensvertrag sein, sagte Russlands Präsident. Vor einem Waffenstillstand wolle er aber die Kontrolle über den gesamten Donbass haben.