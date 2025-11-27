Vorteilswelt
Ersatzort bestätigt

Fix! Sigulda übernimmt Skeleton-Bewerbe von Igls

Wintersport
27.11.2025 18:37
Statt in Innsbruck-Igls müssen sich Janine Flock und Co. nun in Sigulda in den Eiskanal stürzen!
Statt in Innsbruck-Igls müssen sich Janine Flock und Co. nun in Sigulda in den Eiskanal stürzen!(Bild: APA/EXPA)

Nach dem geplatzten Halt des Skeleton-Weltcups in Innsbruck-Igls hat der Internationale Bob- und Skeleton-Verband (IBSF) Sigulda (Lettland) als Ersatzort bestätigt!

Die Bewerbe für Männer und Frauen finden am 20. und 21. Dezember zusätzlich zu den geplanten am 19. Dezember statt. Die Neuansetzung des Mixed-Bewerbs ist noch ausständig.

Der Tirol-Weltcup war wegen Bedenken der Athletinnen und Athleten abgesagt worden. Grund für die Skepsis war die unzureichende Präparierung des Eiskanals.

