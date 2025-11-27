Prohaska: „Schuhspitze, Nasenspitze, irgendwas!“

Portugals U17 geht mit einem umstrittenen Treffer im WM-Finale gegen Österreich in Führung. Torschütze Anisio war wohl knapp nicht im Abseits. „Krone“-Kolumnist Herbert Prohaska analysiert die Situation in der Halbzeit. Sein Fazit: Es ist eine bittere Entscheidung – und eine jener Situationen, die er schon länger kritisiert.
Nach dem Treffer der Portugiesen in der 32. Minute herrschte lange Zeit Verwirrung. Stand Anisio im Abseits? ÖFB-Teamchef Hermann Stadler entschloss sich, den Treffer vom Unparteiischen überprüfen zu lassen. Referee Roberto Perez Gutierrez schaute sich die Szene nochmal an.
Am Ende bleibt die Entscheidung bestehen: 1:0 für Portugal. Österreichs U17 gerät erstmals bei dieser WM in Rückstand. Ausgerechnet im Finale! Dabei bleibt es eine knappe Entscheidung. Am Ende entschieden hier Millimeter.
Hier das Tor im Video:
Ärger bei Prohaska
„Das ist schwierig, wenn du die Linie nicht auf dem Bildschirm hast“, analysiert in der Halbzeit schließlich Prohaska im ORF. Es könne sein, dass ein ÖFB-Spieler das Abseits mit der Schuhspitze aufhebe, so der Ex-Profi, der anschließend anmerkt: „Das ist es, was ich immer bekrittle! Schuhspitze, Nasenspitze oder so irgendwas – Das ist bitter!“
So oder so, die Entscheidung steht und Österreich muss nun dem Rückstand hinterherlaufen. Der Treffer wird aber noch ordentlich Gesprächsstoff liefern!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.