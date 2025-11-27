Prohaska: „Schuhspitze, Nasenspitze, irgendwas!“

Ärger bei Prohaska

„Das ist schwierig, wenn du die Linie nicht auf dem Bildschirm hast“, analysiert in der Halbzeit schließlich Prohaska im ORF. Es könne sein, dass ein ÖFB-Spieler das Abseits mit der Schuhspitze aufhebe, so der Ex-Profi, der anschließend anmerkt: „Das ist es, was ich immer bekrittle! Schuhspitze, Nasenspitze oder so irgendwas – Das ist bitter!“