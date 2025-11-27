Vorteilswelt
Abseits-Ärger bei U17

Prohaska: „Schuhspitze, Nasenspitze, irgendwas!“

Fußball International
27.11.2025 18:19
Herbert Prohaska hat den umstrittenen Treffer der Portugiesen gegen die ÖFB-Elf im U17-Finale ...
Herbert Prohaska hat den umstrittenen Treffer der Portugiesen gegen die ÖFB-Elf im U17-Finale analysiert.(Bild: Krone KREATIV/Associated Press/Hussein Sayed, ORF Screenshot)

Portugals U17 geht mit einem umstrittenen Treffer im WM-Finale gegen Österreich in Führung. Torschütze Anisio war wohl knapp nicht im Abseits. „Krone“-Kolumnist Herbert Prohaska analysiert die Situation in der Halbzeit. Sein Fazit: Es ist eine bittere Entscheidung – und eine jener Situationen, die er schon länger kritisiert. 

Nach dem Treffer der Portugiesen in der 32. Minute herrschte lange Zeit Verwirrung. Stand Anisio im Abseits? ÖFB-Teamchef Hermann Stadler entschloss sich, den Treffer vom Unparteiischen überprüfen zu lassen. Referee Roberto Perez Gutierrez schaute sich die Szene nochmal an.

Anisio jubelt über den Treffer
Anisio jubelt über den Treffer(Bild: AFP/KARIM JAAFAR)

Am Ende bleibt die Entscheidung bestehen: 1:0 für Portugal. Österreichs U17 gerät erstmals bei dieser WM in Rückstand. Ausgerechnet im Finale! Dabei bleibt es eine knappe Entscheidung. Am Ende entschieden hier Millimeter. 

Hier das Tor im Video:

Ärger bei Prohaska
„Das ist schwierig, wenn du die Linie nicht auf dem Bildschirm hast“, analysiert in der Halbzeit schließlich Prohaska im ORF. Es könne sein, dass ein ÖFB-Spieler das Abseits mit der Schuhspitze aufhebe, so der Ex-Profi, der anschließend anmerkt: „Das ist es, was ich immer bekrittle! Schuhspitze, Nasenspitze oder so irgendwas – Das ist bitter!“ 

So oder so, die Entscheidung steht und Österreich muss nun dem Rückstand hinterherlaufen. Der Treffer wird aber noch ordentlich Gesprächsstoff liefern! 

