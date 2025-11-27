Deutsche rechnen mit vorzeitigem Aus der Regierung

17 Prozent machten keine Angabe. Für die repräsentative Umfrage hat das Institut Insa ungefähr 1000 Wahlberechtigte im Auftrag der „Bild“-Zeitung gefragt. Demnach gehen vor allem Wählerinnen und Wähler der CDU/CSU davon aus, dass die Koalition bis 2029 bestehen bleibt – konkret 56 Prozent von ihnen. Dass die Regierung vorzeitig scheitert, denken wiederum insbesondere Wählerinnen und Wähler der AfD mit 78 Prozent. Anhängerinnen und Anhänger der Grünen und SPD liegen dazwischen.