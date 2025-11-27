Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Insa-Umfrage zeigt

Deutsche rechnen mit vorzeitigem Aus der Regierung

Außenpolitik
27.11.2025 16:01
Von links: Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil und Kanzler Friedrich Merz
Von links: Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil und Kanzler Friedrich Merz(Bild: EPA/HANNIBAL HANSCHKE)

Die Mehrheit der befragten Deutschen (54 Prozent) rechnet damit, dass die Koalition aus CDU/CSU und SPD nicht bis 2029 hält. Das wäre das reguläre Ende der Legislaturperiode. Etwas weniger als jede dritte Person (29 Prozent) geht hingegen von einem Fortbestehen aus.

0 Kommentare

17 Prozent machten keine Angabe. Für die repräsentative Umfrage hat das Institut Insa ungefähr 1000 Wahlberechtigte im Auftrag der „Bild“-Zeitung gefragt. Demnach gehen vor allem Wählerinnen und Wähler der CDU/CSU davon aus, dass die Koalition bis 2029 bestehen bleibt – konkret 56 Prozent von ihnen. Dass die Regierung vorzeitig scheitert, denken wiederum insbesondere Wählerinnen und Wähler der AfD mit 78 Prozent. Anhängerinnen und Anhänger der Grünen und SPD liegen dazwischen.

Im November 2024 löste sich die „Ampel“-Koalition aus SPD, Grünen und FDP nach nur knapp drei Jahren auf. Hintergrund war der Streit um den Haushalt. Inzwischen gibt es innerhalb der CDU/CSU anhaltende Auseinandersetzungen über das geplante Paket für Seniorinnen und Senioren. 

Lesen Sie auch:
Offenbar wächst die Unzufriedenheit über Bundeskanzler Friedrich Merz. 
Umfrage in Deutschland
Kanzler Merz verliert deutlich an Zustimmung
08.07.2025
Asyl, Steuern, Renten
Schwarz-Rot in Deutschland fix: Das steht im Pakt
09.04.2025

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) warb am Mittwoch für schnellen Fortschritt bei den Sozialreformen und für einen „neuen Konsens der Generationen“. „Mit einem positiven Geist können wir tatsächlich in dieser großen Koalition Großes bewirken und dieses Rentensystem auf zukunftsfeste Füße stellen“, sagte SPD-Fraktionschef Matthias Miersch.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Außenpolitik
Insa-Umfrage zeigt
Deutsche rechnen mit vorzeitigem Aus der Regierung
Gegen den Schuldenberg
So will Doskozil das Landesbudget stabilisieren
Experten alarmiert
Der müde „Dozy Don“: Trump tickt wegen Bericht aus
Wutrede bei Gipfel
Putin-Kritiker zuckt aus: „NATO existiert nicht!“
Startschuss für Reform
WKO will ihr „ramponiertes Image“ sanieren
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine