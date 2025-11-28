Verstappen: Piastri? „Ich hätte ‘F*** off‘ gesagt“

„Es ist perfekt. Du kannst gar keinen besseren Job machen, als sie beide gegeneinander fahren zu lassen“, meint Verstappen vor dem Rennwochenende in Katar. „Warum sollten sie jetzt plötzlich sagen, dass Oscar nicht mehr darf? Ich meine, würde mir das jemand sagen, würde ich nicht mitspielen. Ich hätte ihnen ‘F*** off‘ gesagt. Wenn du ein echter Racer und Siegertyp bist, fährst du – auch wenn du hinten liegst, gibst du trotzdem alles für den Sieg.“