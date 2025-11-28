Verstappen: Piastri? „Ich hätte ‘F*** off‘ gesagt“

Spannung pur im WM-Kampf in der Formel 1! Dass es bei McLaren weiterhin keine Stallorder gibt, gefällt Red-Bull-Star Max Verstappen.
„Es ist perfekt. Du kannst gar keinen besseren Job machen, als sie beide gegeneinander fahren zu lassen“, meint Verstappen vor dem Rennwochenende in Katar. „Warum sollten sie jetzt plötzlich sagen, dass Oscar nicht mehr darf? Ich meine, würde mir das jemand sagen, würde ich nicht mitspielen. Ich hätte ihnen ‘F*** off‘ gesagt. Wenn du ein echter Racer und Siegertyp bist, fährst du – auch wenn du hinten liegst, gibst du trotzdem alles für den Sieg.“
Noch hat Lando Norris mit 24 Punkten Vorsprung auf seinen Teamkollegen Oscar Piastri und Verstappen alles in der eigenen Hand. Beim Sprint-Wochenende in Katar könnte sich der Brite erstmals die WM-Krone aufsetzen, sofern der 26-Jährige zwei Zähler mehr sammelt als seine Rivalen.
Hier der WM-Stand:
„Es muss noch viel passieren“
Und wie sieht Verstappen seine WM-Chancen? „Ich bin punktgleich mit Oscar. Wie ich schon sagte, es muss noch viel passen, dass ich es schaffe“, sagt der vierfache Champion. „Aber genau so sollte der Fight laufen – frei bis zum Ende.“
