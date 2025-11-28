Nach Lawinen-Großalarm: Todesgefahr lauert weiter!

Seit Anfang der Woche gab es auf Tirols Bergen gebietsweise bis zu einem halben Meter Neuschnee. „Dieser Neuschnee liegt vor allem an West-, Nord- und Osthängen oberhalb von etwa 2200 Metern auf einem geringmächtigen und oft schwach aufgebauten Altschneefundament. Potenzielle Schwachschichten finden sich hier in Form von kantigen Kristallen, welche mitunter von einer Schmelzkruste, verursacht durch zwischenzeitlichen Regen, überdeckt sind“, heißt es von den Lawinenexperten weiter.