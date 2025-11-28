Vorteilswelt
„Erhöhte Vorsicht“

Nach Lawinen-Großalarm: Todesgefahr lauert weiter!

Tirol
28.11.2025 08:26
Beim Lawinenabgang am Donnerstag am Stubaier Gletscher wurden acht Personen verschüttet.
Beim Lawinenabgang am Donnerstag am Stubaier Gletscher wurden acht Personen verschüttet.(Bild: ZOOM Tirol)

Sonnenschein pur, tiefe Temperaturen, Traumbedingungen für Skifahrer und Tourengeher: Mit Sorgen blicken die Tiroler Lawinenwarner auf die Berge. Nachdem der große Lawinenabgang am Donnerstag am Stubaier Gletscher mit acht Verschütteten letztendlich doch recht glimpflich ausgegangen war, könnte es heute, Freitag, wieder brenzlig werden. „Die aktuelle Situation erfordert Zurückhaltung“, betonen die Experten!

Vorsicht sei insbesondere in sehr steilen Schattenhängen oberhalb von rund 2200 Metern geboten. „Dort sind kantig aufgebaute Schwachschichten im Altschnee störanfällig. Bereits einzelne Personen können stellenweise Lawinen auslösen. In den schneereichen Regionen in Nordtirol sind diese meist mittelgroß, im vergletscherten Hochgebirge können Lawinen vereinzelt auch groß werden“, heißt es vom Lawinenwarndienst Tirol.

„Aktuelle Situation erfordert Zurückhaltung“
Die aktuelle Situation erfordere jedenfalls erhöhte Vorsicht und Zurückhaltung. Dies hätten „personenausgelöste Schneebrettlawinen“ am Donnerstag bereits gezeigt – unter anderem am Stubaier Gletscher, wo im freien Gelände acht Wintersportler verschüttet und letztlich gerettet werden konnten. Zwei mussten mit Notarzthubschraubern abtransportiert werden.

Seit Anfang der Woche gab es auf Tirols Bergen gebietsweise bis zu einem halben Meter Neuschnee. „Dieser Neuschnee liegt vor allem an West-, Nord- und Osthängen oberhalb von etwa 2200 Metern auf einem geringmächtigen und oft schwach aufgebauten Altschneefundament. Potenzielle Schwachschichten finden sich hier in Form von kantigen Kristallen, welche mitunter von einer Schmelzkruste, verursacht durch zwischenzeitlichen Regen, überdeckt sind“, heißt es von den Lawinenexperten weiter.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
