Verbindung zur Koralmbahn: Ein Zusammenspiel aller

Neben dem Bezirk Spittal ist auch der Bezirk Hermagor in Kärnten am weitesten von der Koralmbahn entfernt. Und trotzdem soll auch hier die Bevölkerung von dem Jahrhundertprojekt, welches am 14. Dezember startet, profitieren. Daher arbeiten alle Verkehrsunternehmen, das Mobil Büro Hermagor, die OGV Obergailtaler Verkehrsbetriebe GmbH, die ÖBB und auch die Kärntner Linien eng zusammen, damit die Bevölkerung in den entlegensten Ortschaften von der neuen Verbindung profitieren kann.