Nach Rekordpleite

Padel statt Hüpfen: Trampolinpark ist Geschichte

Kärnten
11.01.2026 18:00
Die Trampoline der Jump World werden abgebaut. Dort soll nun ein neues Padel-Zentrum entstehen.
Die Trampoline der Jump World werden abgebaut. Dort soll nun ein neues Padel-Zentrum entstehen.(Bild: Marcel Tratnik)

Nach der Insolvenz im Vorjahr fragten sich viele, wie es mit der „Jump World One“ in Klagenfurt weitergehen würde. Nun hat sich das Rätsel gelöst – für die Trendsportart Padel entsteht dort ein eigenes Zentrum.

0 Kommentare

Die Insolvenz der Jump World One mit rund 1,3 Millionen Euro zählte zu Kärntens Rekordpleiten im vergangenen Jahr. Nach der Insolvenz wurde das Inventar der Freizeitanlage versteigert. Darunter auch die Freejump-Area mit 20 Trampolinen, die Wallrunning-Zone und der Ninja-Parcours. Geschätzt wurden diese Gerätschaften auf rund 330.000 Euro. Wie viel der Meistbieter dafür schlussendlich gegeben hat, ist nicht bekannt.

Wo einst Kinder auf den Trampolinen herumhüpften, sind in dieser Woche Arbeiter angerückt und demontieren die Anlage Stück für Stück. Währenddessen dürfte sich auch die weitere Nutzung des Geländes geklärt haben.

Kärntens erstes und somit auch größtes Padel-Zentrum soll dort entstehen. Eine passende Homepage gibt es bereits – dort wird mit sechs Indoor- und drei Outdoorplätzen geworben. Passen würde es auf jeden Fall, denn immerhin befindet sich in dem Gebäude auch ein Fitnessstudio und am Nachbargrundstück wird das neue Hallenbad errichtet.

Kärnten

