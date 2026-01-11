Padel statt Hüpfen: Trampolinpark ist Geschichte

Die Insolvenz der Jump World One mit rund 1,3 Millionen Euro zählte zu Kärntens Rekordpleiten im vergangenen Jahr. Nach der Insolvenz wurde das Inventar der Freizeitanlage versteigert. Darunter auch die Freejump-Area mit 20 Trampolinen, die Wallrunning-Zone und der Ninja-Parcours. Geschätzt wurden diese Gerätschaften auf rund 330.000 Euro. Wie viel der Meistbieter dafür schlussendlich gegeben hat, ist nicht bekannt.