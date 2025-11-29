Respektvolle Kleidung
US-Ministerium startet Benimm-Kampagne auf Flügen
Das US-Verkehrsministerium hat eine ungewöhnliche Kampagne auf den Weg gebracht. Sie erinnert Flugpassagiere in einem Video an mehr Höflichkeit und an einen „respektvollen“ Kleidungsstil.
Mit nostalgischen Bildern wird in einem kürzlich veröffentlichten Video des US-Verkehrsministeriums an die „gute, alte Zeit des Fliegens“ erinnert. Eine Zeit, in der – wenn es nach den Machern des Filmes geht – die Passagiere noch in Anzug und Krawatte und edlen Kostümen an Bord gegangen sind.
Angemessene Kleidung, Danke und Kinder im Zaum halten
Als Kontrast zu den romantischen Werbebildern aus der Luftfahrt der 50er- und 60er-Jahre zeigt der Film im Anschluss aktuelle Bilder von pöbelnden, pyjamatragenden Fluggästen und verzweifelten Flugbegleiterinnen. „Manieren enden nicht am Gate“, erinnert ein schick gekleideter Sprecher die Zuseher. Man solle Bitte und Danke sagen, sich „respektvoll kleiden“ und seine Kinder im Zaum halten. „Das goldene Zeitalter des Reisens beginnt mit dir“, ruft er auf.
Zwischenfälle auf Flügen steigen
Offenbar hoffe man so, „unangemessenes Verhalten“ an Bord im Zaum halten zu können. Dass Handlungsbedarf besteht, zeigen Zahlen: Europäische Luftfahrtbehörden registrieren monatlich mehrere Hundert Zwischenfälle, 2024 zählte die IATA 395 Vorfälle weltweit. Frankreich etwa will deshalb härter gegen sogenannte „unruly passengers“ durchgreifen. Auch das US-Verkehrsministerium verweist auf drastisch klingende Daten: Seit 2019 habe sich die Zahl der Bord-Zwischenfälle laut FAA vervierfacht – von Störungen bis zu tätlichen Angriffen.
