US-Ministerium startet Benimm-Kampagne auf Flügen

Angemessene Kleidung, Danke und Kinder im Zaum halten

Als Kontrast zu den romantischen Werbebildern aus der Luftfahrt der 50er- und 60er-Jahre zeigt der Film im Anschluss aktuelle Bilder von pöbelnden, pyjamatragenden Fluggästen und verzweifelten Flugbegleiterinnen. „Manieren enden nicht am Gate“, erinnert ein schick gekleideter Sprecher die Zuseher. Man solle Bitte und Danke sagen, sich „respektvoll kleiden“ und seine Kinder im Zaum halten. „Das goldene Zeitalter des Reisens beginnt mit dir“, ruft er auf.