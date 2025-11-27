Mit zwölf Waffen im Flieger zum Weltcup-Start

Die ÖSV-Biathlon-Asse legen am Wochenende in Östersund (Sd) mit dem Weltcup los. Bei der Anreise nach Schweden wurden die Gewehre von Anna Juppe und Co. erwartungsgemäß erneut kontrolliert – ein Prozedere, das die Athleten schon gewohnt sind.
Länger als üblich mussten Anna Juppe und Dunja Zdouc gestern am Flughafen in Stockholm auf den Anschlussflug nach Östersund (Sd) warten. Denn das Gepäck der Kärntner Biathletinnen wurde nicht sofort in den Flieger weitergeleitet.
In Schweden müssen wir mit den Waffen erneut durch den Zoll und sie extra noch einmal abgeben.
Anna JUPPE, ÖSV-Biathletin
„Das ist von Land zu Land verschieden – wenn wir mit unseren Waffen ankommen, sind viele irritiert. In Schweden ist das Prozedere etwas strenger. Da müssen wir mit den Waffen erneut durch den Zoll und sie extra noch einmal abgeben“, erklärt Juppe, die dabei auch ihren europäischen Feuerwaffenpass stets dabei haben muss. „Das ist zwar kein Waffenschein – aber ohne ihn darf ich das Sportgewehr nicht mitführen.“
Insgesamt reisten gestern zehn ÖSV-Athleten in Schweden ein – jeder mit eigener Waffe. Dazu bringt das Team zwei Ersatzwaffen mit. „Auch die Kanadier waren im gleichen Flieger – da kommen schon einige Gewehre zusammen“, lacht Juppe, die den Koffer auch schon einmal unversperrt gelassen hat: „Weil die Security an einem Flughafen hinter dem Schalter reinschauen wollte – wenn du den Koffer da versperrst, brechen sie ihn auf.“
Juppe auf der Loipe top
Trotz zusätzlicher Kontrollen ist das Kärntner Duo sicher in Östersund gelandet – ab Samstag wird dort beim Weltcup-Auftakt wieder auf Schnee scharf geschossen. „Ich muss am Schießstand die Konstanz finden – auf der Loipe bin ich im gesamten ÖSV-Team die Stärkste“, betont Ex-Langläuferin Juppe, für die es im Vorjahr nur zu sechs Pünktchen im Weltcup gereicht hat.
Olympia ist das Ziel
Zimmerkollegin Zdouc kam gar nur auf zwei. „Wichtig wird sein, gleich unter die Top 40 zu laufen. Die Trainer haben angekündigt, heuer stark mit dem IBU-Cup-Team rotieren zu wollen“, sagt Zdouc, die wie Juppe das gleiche Ziel hat: Olympia!
