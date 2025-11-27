Mit zwölf Waffen im Flieger zum Weltcup-Start

„Das ist von Land zu Land verschieden – wenn wir mit unseren Waffen ankommen, sind viele irritiert. In Schweden ist das Prozedere etwas strenger. Da müssen wir mit den Waffen erneut durch den Zoll und sie extra noch einmal abgeben“, erklärt Juppe, die dabei auch ihren europäischen Feuerwaffenpass stets dabei haben muss. „Das ist zwar kein Waffenschein – aber ohne ihn darf ich das Sportgewehr nicht mitführen.“